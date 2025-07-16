На Украине не добили латышского мэра, устраивавшего выставку с формой погибшего российского солдата

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Мэр латышского города Огре Эгилс Хелманис, регулярно доставляющий на Украину помощь для ВСУ, накануне вечером получил ранение, сообщила пресс-служба муниципалитета.

Там подчеркнули, что из соображений безопасности не раскрывают место инцидента, однако уточнили, что Хелманис был в составе колонны из 20 авто, доставляющих грузы на Украину.

Судя по всему, ранение не тяжелое, поскольку МИД Латвии сообщил, что связался с Хелманисом, и тот заявил, что планирует вернуться домой самостоятельно, за консульской помощью не обращался.

Хелманис, представляющий ультраправую партию «Национальное объединение», известен тем, что лично участвовал в организации выставки в художественно-историческом музее Огре, где посетителям демонстрировалась форма погибшего российского солдата – экспонат, по словам сотрудников, был доставлен прямо с поля боя и имел следы крови.

Член правления Латвийского национального комитета Международного совета музеев Майя Мейере-Оша указывала, что выставка нарушала Женевскую конвенцию 1949 года.

«Мы можем брать что-то военное — то же ружьё или даже лошадь, но как только речь идёт о личных вещах — это табу. К ним не прикасаются, поскольку должна сохраняться возможность опознать этого человека позже, когда война закончится».

Хелманис тогда агрессивно отреагировал на критику.

«Вы сочувствуете солдатам агрессора? Жители Латвии должны видеть, что происходит в Украине, потому что эти ужасы могут прийти и на нашу землю», – сказал русофоб.

Возможно, известие о «ранении» Хелманиса специально раструбили в интересах пиара провинциального политика. Ведь одновременно во вторник на Украине побывала премьер Латвии Эвика Силиня, которая передала ВСУ 15 бронетранспортеров «Patria» латвийского производства.