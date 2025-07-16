На Украине не добили латышского мэра, устраивавшего выставку с формой погибшего российского солдата
Мэр латышского города Огре Эгилс Хелманис, регулярно доставляющий на Украину помощь для ВСУ, накануне вечером получил ранение, сообщила пресс-служба муниципалитета.
Там подчеркнули, что из соображений безопасности не раскрывают место инцидента, однако уточнили, что Хелманис был в составе колонны из 20 авто, доставляющих грузы на Украину.
Судя по всему, ранение не тяжелое, поскольку МИД Латвии сообщил, что связался с Хелманисом, и тот заявил, что планирует вернуться домой самостоятельно, за консульской помощью не обращался.
Хелманис, представляющий ультраправую партию «Национальное объединение», известен тем, что лично участвовал в организации выставки в художественно-историческом музее Огре, где посетителям демонстрировалась форма погибшего российского солдата – экспонат, по словам сотрудников, был доставлен прямо с поля боя и имел следы крови.
Член правления Латвийского национального комитета Международного совета музеев Майя Мейере-Оша указывала, что выставка нарушала Женевскую конвенцию 1949 года.
«Мы можем брать что-то военное — то же ружьё или даже лошадь, но как только речь идёт о личных вещах — это табу. К ним не прикасаются, поскольку должна сохраняться возможность опознать этого человека позже, когда война закончится».
Хелманис тогда агрессивно отреагировал на критику.
«Вы сочувствуете солдатам агрессора? Жители Латвии должны видеть, что происходит в Украине, потому что эти ужасы могут прийти и на нашу землю», – сказал русофоб.
Возможно, известие о «ранении» Хелманиса специально раструбили в интересах пиара провинциального политика. Ведь одновременно во вторник на Украине побывала премьер Латвии Эвика Силиня, которая передала ВСУ 15 бронетранспортеров «Patria» латвийского производства.
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