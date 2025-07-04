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Эстонский «доброволец» Ало Клаасепп, воевавший в составе 3-й штурмовой бригады Украины (ребрендинг запрещенного в РФ нацистского подразделения «Азов») денацифицирован в ходе боя у реки Оскол возле Боровой в Харьковской области.

25-летний эстонец присоединился к нацистскому формированию минувшей зимой. Он был зачислен в недавно сформированный так называемый «интернациональный батальон» бригады, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Издание Postimees уточняет, что это уже пятый ликвидированный наемник в зоне СВО из этой прибалтийской страны.