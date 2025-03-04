На Украине число дезертиров сравнялось с числом «бусифицированных» – Дацюк

Украина не в силах длительное время проделать войну.

Об этом на канале разыскиваемого в РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко заявил украинский философ-майданщик Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы как раз в той точке сейчас, где происходит выбор. Я вчера был на одной тусовке, и там была дискуссия – завершать войну или продолжать войну. И вот одна сторона, которая за то, чтобы продолжать войну, использует действительно такие аргументы: мы должны продолжать войну по крайней мере, в двадцать пятом году, потому что у нас есть ресурсы. А дальше в 2026 у России начнутся проблемы, и мы получим преимущество.

Ему говорят, ну, во-первых, с чего вы взяли, что у нас хватит ресурсов на двадцать пятый год? У нас СОЧ [самовольное оставление части] количество постоянно растет. В принципе, мы даже объективных данных не имеем, потому что структуры, которые фиксируют СОЧ, уже не справляются. То есть СЗЧ гораздо больше, чем мы их фиксируем», – сказал Дацюк.