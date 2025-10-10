«На сотни миллионов гривен!»: Зе-шайка умудрилась обворовать даже давно освобождённых луганчан

Шайка Зеленского ежемесячно ворует из бюджета десятки миллионов, «направляя» их на уже освобождённые Россией территории.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Александр Сухов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В течение пяти месяцев я обращаюсь к правительству по сокращению расходов на местные военные администрации Луганской области. За это время правоохранительными органами были установлены факты коррупции на десятки миллионов гривен.

Рубежное – на 10 миллионов гривен на дронах, Северодонецк – более 5 миллионов гривен на приобретении оборудования для военных, Попасная – миллион гривен на медоборудовании.

Это пример только за последние месяцы, а за 3 года были украдены сотни миллионов гривен луганчан!», – возмущался Сухов.

Депутат подчеркнул, что в следующем году ситуация не улучшится.

«На следующий год запланированы расходы на миллиард для чиновников аппарата оккупированных территорий. Куда эти деньги пойдут, опять на неработающие коммунальные предприятия?», – возмущался он.

