На саммите НАТО в Гааге Трампа интересует только одно. И это – не Украина

Издание Politico сообщает, что на открывающемся на следующей неделе саммите Североатлантического альянса в Гааге не будет заседания Совета НАТО по вопросам Украины. Как следует из публикации, НАТО отменило заседание по Украине в последний момент под давлением США.

«Это еще одна уступка США, которые, несмотря на призывы некоторых союзников провести такое заседание, не заинтересованы в усилении внимания к войне, которую Трамп не смог разрешить», – говорится в публикации.

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Отмечается, что чиновники НАТО решили сократить повестку саммита в Гааге после того, как Трамп ранее внезапно покинул саммит G7, куда уже в тот момент летел Владимир Зеленский.

Издание добавляет: сокращенный график позволяет провести только два основных мероприятия: приветственный ужин в замке голландской королевской семьи и одно заседание Североатлантического совета вместо обычных двух или трех, по словам пяти источников, знакомых с планами.

При этом, неясно, примет ли участие в основном заседании Владимир Зеленский, приглашенный только на ужин по случаю открытия саммита во вторник.

Как и на саммите G7 в Канаде, в Гааге не будет длинных коммюнике, только краткие заявления о новых обязательствах.

Издание пишет, что сокращение длительности и повестки дня саммита также является способом для европейских союзников по НАТО затушевать сохраняющиеся разногласия между странами по поводу важнейшей детали их обещания: как скоро они должны будут достичь нового контрольного показателя расходов на оборону.

В то время как США и страны Восточной Европы, которые уже превысили контрольный показатель в 3,5 процента, предпочитают крайний срок до 2030 года, небольшие страны, изо всех сил пытающиеся достичь новых целей, хотят до 2032 или 2035 года.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил 2032 год в качестве компромисса, но на фоне сопротивления со стороны нескольких небольших стран в последние дни, окончательная формулировка обещания может дать странам до 2035 года, чтобы достичь 5 процентов, по словам европейского чиновника, знакомого с частными переговорами.

«Для многих стран в этом и заключается вся проблема», — продолжил представитель Европейского оборонного ведомства. «Не так уж сложно сказать: «Да, мы договоримся, мы договоримся». Но очень трудно найти правильный путь и на самом деле найти бюджет для этого пути. Вот почему никто, никто больше не хочет об этом говорить».

По данным Politico, Трампа интересует от НАТО лишь этот вопрос – о повышении военных расходов. И Европа готова ему это дать. Впрочем, добавляет издание, даже это не гарантирует, что Трамп, в итоге, останется доволен:

«Президент Дональд Трамп хочет получить одно важное событие от саммита лидеров НАТО, который состоится на следующей неделе, и европейские лидеры жаждут дать ему это. Трансатлантический военный альянс, состоящий из 32 стран, возьмет на себя обязательство резко увеличить расходы на оборону до 5 процентов валового внутреннего продукта — 3,5 процента на жесткие военные расходы и 1,5 процента на более расплывчатые оборонные усилия. Это обязательство, являющееся переломным моментом, который может изменить баланс трансатлантической безопасности, позволит Трампу, который требует, чтобы Европа взяла на себя больше бремени по собственной обороне, одержать значительную победу на мировой арене», – говорится в публикации.

«Без Трампа они никак не смогли бы достичь 5 процентов», — сказал один из чиновников американской администрации, которому была предоставлена анонимность, чтобы разделить взгляды президента. «Так что он рассматривает это как крупную победу, и так оно и есть», – пишет издание.

В НАТО готовы уважить тщеславие Трампа:

«Он должен получить признание за эти 5 процентов — вот почему мы проводим саммит», — сказал один европейский чиновник из министерства обороны, пожелавший остаться неназванным, чтобы откровенно говорить о частных разговорах на правительственном уровне. «Все остальное оптимизируется, чтобы свести к минимуму риск».

Сообщается также, что Трамп намерен выступить с речью в среду по завершении саммита, объявив о новом обязательстве по расходам и своей собственной роли катализатора.

«Но победа Трампа не помешает ему оказывать давление на страны, чтобы они делали еще больше и быстрее, что может оказаться трудным для некоторых членов альянса. Испания, член НАТО с самым низким уровнем расходов на оборону, просит об освобождении от нового обязательства, и существуют широкие разногласия по поводу даты, к которой это обязательство должно быть выполнено», – говорится в статье.