На нас обкатывают технологии и передают старье: офицер ВСУ начал что-то подозревать

Все так называемые партнеры Украины имеют свою выгоду от боевых действий, происходящих на ее территории.

Об этом в эфире видеоблога Ланы Шевчук заявил офицер ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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