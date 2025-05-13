«На море доминируем мы!» – в Раде требуют морской блокады России
Поскольку Украина продолжает торговлю по Чёрному морю, Киев должен настаивать на морской блокаде России.
Об этом на заседании украинского парламента заявила депутат от «Голоса» Юлия Сирко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Уважаемые коллеги, я бы хотела сегодня в своем выступлении остановиться на теме мирных переговоров, или любых переговоров, которые у нас предполагаются, возможно, будут, а возможно и нет, в четверг в Турции.
Снова звучат голоса от представителей даже американской администрации о вопросах, которые будут там обсуждаться. А именно, снова поднимается вопрос почему-то об украинских территориях. Безусловно, важный вопрос о Запорожской АЭС.
А также важный вопрос о море и доступе Украины к морю, но почему-то подается как нечто, чего у нас нет. Мы должны донести до наших партнеров, что нам не нужна их помощь на море, у нас на море, в отличие от границы польской, все идет: и экспорт, и зерно, и другая продукция. И этот коридор морской был пробит не иностранными партнерами, не россиянами, не Турцией, а украинскими военными», – утверждала Сирко.
«И поэтому любые уступки, которые будут требовать россияне, а им это очень надо, им очень надо начать экспортировать свои удобрения, свое зерно, поднимать свой агросектор, который страдает и упал на 30% почти в 2025 году, не поддаваться на эти совершенно ненужные провокации и переговоры.
Мы можем говорить обо всем что угодно, но на море есть доминирование. И любые переговоры по этому поводу будут только на пользу россиянам.
Также мы должны понимать, что любая уступка в Черном море может открыть ящик Пандоры, когда Турция будет вынуждена открыть проливы в рамках Конвенции Монтре. Если это будет подано в качестве одного из вариантов в переговорах, эти проливы могут быть открыты, и россияне пополнят свой флот», – рассуждала она.
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