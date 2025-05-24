Мы зашли в тупик, но уступить должна Россия – британский полковник

Анатолий Лапин.  
24.05.2025 13:27
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


И украинская, и российская армия якобы зашли в тупик и не могут проводить масштабные наступательные операции. Но при этом остановиться должна Россия и пойти на перемирие.

Об этом в эфире интернет-канала War & Politics заявил полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон–Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

И украинская, и российская армия якобы зашли в тупик и не могут проводить масштабные...

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«Ему [Владимиру Путину] нужно сесть за стол переговоров и остановить боевые действия, чтобы мы могли двигаться дальше. Его первоначальная цель — подчинить Украину — кажется очень, очень далекой. Даже за последние 12 месяцев линия фронта, линия соприкосновения почти не сдвинулась.

И кажется маловероятным, что у России есть силы, у ВСУ есть силы, которые достаточно хорошо подготовлены, чтобы добиться чего-то большего, чем небольшие успехи. Так что, я думаю, на поле боя мы зашли в тупик. И как сказал Трамп, в данном случае многое зависит от Путина, от того, захочет ли он заключить перемирие и мирное соглашение. И если он не сделает этого в ближайшее время, терпение американцев может закончиться», – заявил Бреттон-Гордон.

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