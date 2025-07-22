Украинские дипломаты и чиновники выставляют себя дураками, когда просят у США ракеты «Томагавк».

Об этом на заседании украинского парламента заявил депутат Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте попробуем быть адекватными в глазах наших партнеров, потому что они сами далеко не всегда адекватны. Объясните мне, пожалуйста, зачем мы просим у наших американских партнеров ракету Томагавк, когда нам не с чего ее запускать? Или мы будем ее бросать, собственно, как томагавк? Но ведь мы не чероки, не команчи и не апачи, у нас другие исторические традиции.

Для тех, кто не знает: дозвуковая крылатая ракета BGM-109, более известная как Томагавк, запускается с многоцелевых атомных подводных лодок, которых у нас нет, с эсминцев и крейсеров с вертикальными пусковыми установками Мк-41.

У нас нет, ни эсминцев, ни крейсеров, ни установок, она не запускается ни с одной авиаплатформы в мире, ибо соответствующую программу Соединенные Штаты закрыли ещё в 80-х как неперспективную», – сказал Рахманин.