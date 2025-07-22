«Мы выглядим неадекватными в глазах американских партнёров» – депутат Рады

Вадим Москаленко.  
22.07.2025 21:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Провокации, Россия, Украина


Украинские дипломаты и чиновники выставляют себя дураками, когда просят у США ракеты «Томагавк».

Об этом на заседании украинского парламента заявил депутат Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские дипломаты и чиновники выставляют себя дураками, когда просят у США ракеты «Томагавк». Об...

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«Давайте попробуем быть адекватными в глазах наших партнеров, потому что они сами далеко не всегда адекватны. Объясните мне, пожалуйста, зачем мы просим у наших американских партнеров ракету Томагавк, когда нам не с чего ее запускать? Или мы будем ее бросать, собственно, как томагавк? Но ведь мы не чероки, не команчи и не апачи, у нас другие исторические традиции.

Для тех, кто не знает: дозвуковая крылатая ракета BGM-109, более известная как Томагавк, запускается с многоцелевых атомных подводных лодок, которых у нас нет, с эсминцев и крейсеров с вертикальными пусковыми установками Мк-41.

У нас нет, ни эсминцев, ни крейсеров, ни установок, она не запускается ни с одной авиаплатформы в мире, ибо соответствующую программу Соединенные Штаты закрыли ещё в 80-х как неперспективную», – сказал Рахманин.

«Если мы просим F-16, давайте отмечать, что нам нужны F-16 блок 50/52, чтобы мы хотя бы часть современного вооружения могли применять. Давайте серьезно относиться к тому, что мы пишем и что мы просим.

А лучше давайте наведем порядок в собственном министерстве обороны, в собственном оборонно-промышленном комплексе и доведем до конца многострадальную ракетную программу, а не будем жить влажными мечтами», – добавил депутат.

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