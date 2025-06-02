России пора отказаться от самоограничений и начинать воевать на Украине по-настоящему, чтобы избавиться от постоянных терактов со стороны киевского режима. А это касается и задействования больших ресурсов по всей стране.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил депутат Госдумы Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что нам мешает, извините, какие у нас ограничения? С той стороны есть террористический режим – что нам мешает воевать с ними тоже на сто процентов? Потому что, к сожалению, все это тянется так долго и так сложно ровно потому, что мы воюем не на сто процентов, мы воюем ограниченно», – отметил он.