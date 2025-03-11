«Мы уже всем надоели»: даже во Львове растет число зрадопессимизм

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Во Львове провели опрос на ему «Готовы ли украинцы отдать территорию, чтобы прекратить войну?», и результат оказался не таким воинственным, как это часто бывает у галичан.

Сюжет опубликовал канал «Real Ukraine», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В основном опрошенные желают, чтобы быстрее всё закончилось и солдаты с фронта вернулись домой:

«Я не думаю, что Путин захочет отдавать земли, которые уже кровью и потом захватили».

«Скорее всего, так и будет, на нас будут давить со всех сторон, потому что мы уже всем надоели, по настроениям».

«Думаю, всё равно так и будет, ничего в этом хорошего, но мне некорректно оценивать ситуацию, потому что я уже слишком старый воевать, а мой сын слишком молодой».

«Я из Чернигова, у нас каждую ночь просто воздушная трасса – «Шахеды», звуки выстрелов, мы в этом живём, много людей теряют жильё у линии границы, сколько ещё жить в таком состоянии? Должно быть принято какое-то решение».

Однако не обошлось без желающих воевать до последнего украинца:

«Это плохо. Агрессор нападает, ему ещё и преференции какие-то, это несправедливо».

«Война утомила, и хотелось бы, чтобы на любом этапе оно заморозилось, но мы не сдадимся».

Есть готовые «повоевать» за некоторые территории.

«Херсон и Запорожье откровенно жалко, а Донетчина и Луганщина – там уже не к чему возвращаться, не стоит той крови. А Херсонщина, Днепропетровск, Запорожье – там ещё есть наши люди, и не всё превращено в труху».

Красноречиво ответил пожилой мужчина в конце сюжета: