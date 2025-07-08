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Если бы не поставки американского оружия, СВО закончилась бы за три-четыре дня. Украинцы, хоть и были храбрыми, но плохо целились и нерационально им пользовались.

Об этом во время встречи с американским Кабинетом министров заявил президент США Дональд Трамп, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я скажу, что украинцы были храбрыми. Мы дали им лучшее оружие, что когда-либо было создано. Мы дали им противотанковые ракеты, которые уничтожали танки, если просто направить их в нужную сторону. Мы дали им ракеты, самые новые и мощные. Они могли сбивать много всего, что обычно уничтожало бы их. Знаете, это, наверное, была бы очень быстрая война, она бы длилась три или четыре дня. Но у них было невероятное преимущество в вооружении», – трепался в своем стиле Трамп.