«Мы сами виноваты, что Запад отворачивается от нас» – укро-политолог

Вадим Москаленко.  
20.02.2025 19:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Некомпетентная Зе-команда на протяжении нескольких лет ссорилась со всеми западными союзниками, в результате чего теперь США не хотят иметь дел с Украиной.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Некомпетентная Зе-команда на протяжении нескольких лет ссорилась со всеми западными союзниками, в результате чего...

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«Происходит то, что и должно было – Владимира Александровича погружают в параллельную реальность. Он попал в окружение, которое формировало благостную картинку, что весь мир с нами.

Такие методы, как наглая дипломатия, они дают блестящий эффект в первое время. А дальше происходит адаптация наших партнёров к такому подходу, а на третьем этапе это вызывает уже отторжение», – сказал Золотарев.

«А Трамп и его команда слеплены немножко из другого теста. Эта нахрапистость, самолюбование, уверенность в своей непогрешимости – с этим мы теперь столкнулись. С эффектом бросания стакана в бетонную стену.

И вот Банковая столкнулась с проблемами, которых можно было избежать. Вы помните, когда сюда приезжала Викория Спартс… и как её хейтили. А именно она выступала в качестве человека, знающего Украину, и с ней сверяли часы трамписты. И сегодня мы выгребаем по полной.

Но вместо того, чтобы выразить сожаление, или перевести стрелки на то, что ослабление Украины и переговоры с РФ открывают Китаю окно возможностей, показывают остальным авторитарным режимам упадок западной цивилизации, и неспособность Европы к твёрдым решениям, и многое другое.

И это приведёт и Украину, и наших западных «союзников» к ещё большим проблемам, которые уже никакой Трамп никакими сделками не решит. На это надо деликатно указывать», – советовал он непонятно кому.

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