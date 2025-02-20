«Мы сами виноваты, что Запад отворачивается от нас» – укро-политолог
Некомпетентная Зе-команда на протяжении нескольких лет ссорилась со всеми западными союзниками, в результате чего теперь США не хотят иметь дел с Украиной.
Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Происходит то, что и должно было – Владимира Александровича погружают в параллельную реальность. Он попал в окружение, которое формировало благостную картинку, что весь мир с нами.
Такие методы, как наглая дипломатия, они дают блестящий эффект в первое время. А дальше происходит адаптация наших партнёров к такому подходу, а на третьем этапе это вызывает уже отторжение», – сказал Золотарев.
«А Трамп и его команда слеплены немножко из другого теста. Эта нахрапистость, самолюбование, уверенность в своей непогрешимости – с этим мы теперь столкнулись. С эффектом бросания стакана в бетонную стену.
И вот Банковая столкнулась с проблемами, которых можно было избежать. Вы помните, когда сюда приезжала Викория Спартс… и как её хейтили. А именно она выступала в качестве человека, знающего Украину, и с ней сверяли часы трамписты. И сегодня мы выгребаем по полной.
Но вместо того, чтобы выразить сожаление, или перевести стрелки на то, что ослабление Украины и переговоры с РФ открывают Китаю окно возможностей, показывают остальным авторитарным режимам упадок западной цивилизации, и неспособность Европы к твёрдым решениям, и многое другое.
И это приведёт и Украину, и наших западных «союзников» к ещё большим проблемам, которые уже никакой Трамп никакими сделками не решит. На это надо деликатно указывать», – советовал он непонятно кому.
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