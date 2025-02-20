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Некомпетентная Зе-команда на протяжении нескольких лет ссорилась со всеми западными союзниками, в результате чего теперь США не хотят иметь дел с Украиной.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Происходит то, что и должно было – Владимира Александровича погружают в параллельную реальность. Он попал в окружение, которое формировало благостную картинку, что весь мир с нами. Такие методы, как наглая дипломатия, они дают блестящий эффект в первое время. А дальше происходит адаптация наших партнёров к такому подходу, а на третьем этапе это вызывает уже отторжение», – сказал Золотарев.