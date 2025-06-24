Мы не откажемся от Украины! Она не ваша! – Мерц грозит Путину вступлением Германии в войну

Елена Острякова.  
24.06.2025 17:23
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Канцлера ФРГ Фридриха Мерца привели в бешенство слова президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме.

В этом он признался сегодня, выступая в Бундестаге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Канцлера ФРГ Фридриха Мерца привели в бешенство слова президента РФ Владимира Путина на Петербургском...

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«Своей новой волной атак на мирное население Украины Россия варварским образом продемонстрировала, что не желает мирного разрешения конфликта. Напротив, президент России всего несколько дней назад на ПМЭФ сказал, что русские и украинцы один народ, и вся Украина «принадлежит нам». Он так и сказал, коллеги! В такой ситуации это не тот путь, который приведет к миру. Отказаться от целой страны — это не тот мир, которого мы хотим», – вещал Мерц.

Он выразил готовность говорить с Путиным «на языке силы, который он понимает, плечом к плечу с Украиной».

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