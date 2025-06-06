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Если Украина не сможет остановить Россию этим летом, то дальше все закончится для нее очень плохо.

Об этом в эфире видеоблога включенного Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов беглого либерала Евгения Киселева заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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