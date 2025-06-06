Мы находимся в самой опасной точке за время войны – Луценко

Анатолий Лапин.  
06.06.2025 15:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Если Украина не сможет остановить Россию этим летом, то дальше все закончится для нее очень плохо.

Об этом в эфире видеоблога включенного Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов беглого либерала Евгения Киселева заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Украина не сможет остановить Россию этим летом, то дальше все закончится для нее...

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«Я сейчас не хочу нагнетать ситуацию, но мы сейчас стоим, вот особенно после переговоров Путина и Трампа стало ясно, что Путин получил индульгенцию на ответный удар, который фактически ознаменует летне-осенние наступательные кампании. Страна находится в самой опасной точке за все время войны, если не считать первые дни. Мне кажется, нам нужно мобилизационное выступление президента…

Он должен выступить с мобилизационным призывом: «Мы находимся в точке экзистенции, выживания». Если Путин обломает зубы в ходе этого летнего-осеннего наступления, всё, дальше всё закончится. Если не обломает, – не хочу даже продлевать этот ряд, тогда про рейтинги можно забывать», – заявил Луценко.

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