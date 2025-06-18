Мы на пороге Третьей мировой: Китай не может бросить Иран – эксперт

Катя Добрина.  
18.06.2025 21:43
  (Мск) , Севастополь
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Иран, Китай, Общество, Политика, Россия, США


Мир стоит на грани большой войны, и если США выступят на стороне Израиля, а Китай станет помогать Ирану, это означает начало Третей мировой.

На это в эфире «Первого севастопольского» обратил внимание политический обозреватель, экс-нардеп Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Мир стоит на грани большой войны, и если США выступят на стороне Израиля, а...

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«Президентские выборы, недавно прошедшие в Иране, показали, что население хотело изменений в сторону демократии, свобод и светской жизни. Но после ударов Израиля получился обратный эффект – народ сплотился вокруг аятолл. Это не то, чего хотел Израиль! И дальше либо Израиль должен прекратить эту операцию, которая всё равно не закончится победой, потому что Израиль и Иран не граничат между собой, и пехотинец не водрузит флаг в столице, либо нужно привлечь США», – пояснил он.

По словам эксперта, США готовятся вступить в войну.

«Поэтому мир стоит на грани новой большой войны, если Соединённые штаты вступят, а это вполне вероятно.

На самом деле, конфликт Ирана с Израилем – это прокси-конфликт. Израиль – прокси Соединённых Штатов, Иран – прокси Китая. В последнее время мы наблюдали военные транспортные самолёты, совершавшие полёты между Ираном и Китаем. И что в этих самолётах? Может быть, там какие-то фрагменты ПВО, может быть, какие-то новые ракеты – неизвестно. Но если китайцы вступят в войну, пусть даже не явно, а просто начнут военные поставки Ирану, то ситуация кардинально поменяется», – считает Царёв.

Он напомнил, что в недавнем конфликте между Индией и Пакистаном победа осталась за последним благодаря поставкам из Китая дешёвых самолётов и современных ракет. И если Китай сейчас «впишется», это возможно будет Третья мировая.

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