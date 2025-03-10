Мы готовы воевать с Россией даже без США – британский полковник

Вадим Москаленко.  
10.03.2025 15:19
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Россия, США, Украина


Европейские армии вооружены современным оружием, и уже готовы к войне против России.

Об этом в эфире интернет-канала War & Politics заявил полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон–Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские армии вооружены современным оружием, и уже готовы к войне против России. Об этом...

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Ведущий спросил, способны ли страны ЕС нанести России мощный удар без участия США.

«Я думаю, что без участия Америки будет сложнее. Но я уверен, что мы справимся. Вы же знаете, что британская, французская и североевропейская армии хорошо подготовлены. У них много современного оружия и техники, в том числе американские истребители F-35 и так далее. Так что да, я думаю, что у них есть возможности.

Вопрос в том, как будут действовать войска. И я думаю, что премьер-министр Стармер и президент Макрон ясно дали понять, что они готовы к этому, и сделают это. Они должны это сделать. Если Россия не поверит, то войска буду бесполезны», – сказал Бреттон–Гордон.

Ключевым моментом он называет участие ВВС США на Украине.

«У США уже есть значительные силы, авиация в Великобритании и по всей Европе. И можно надеяться, что они будут гарантом воздушной поддержки миротворческих сил. Так что я думаю, именно этого премьер-министр Стармер пытается добиться от президента Трампа. Но мы также должны быть готовы к худшему варианту, если Трамп не согласится», – добавил полковник.

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