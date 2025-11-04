Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Крупные страны пытаются навязать Украине свою политику, но та не может этому ничего противопоставить, поскольку не смогла взрастить государственную элиту.

Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил украинский военный аналитик, полковник СБУ запаса Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Британцы, англичане – пытаются навязать своё мировоззрение и думают, что все должны жить так, как они. Американцы то же самое пытаются навязать. Наши северные соседи пытаются, тоже навязывают, как они думают», – рассуждал Стариков.

Ведущая заметила, что Украина вроде и не против такого навязывания и даже зафиксировала в конституции курс на евроатлантическую интеграцию.

По словам ее собеседника, Украина – это территория, на которую всегда воздействовали внешние силы.