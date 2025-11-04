Москва всегда забирала у нас лучших! Замену им так и не нашли – полковник СБУ

Крупные страны пытаются навязать Украине свою политику, но та не может этому ничего противопоставить, поскольку не смогла взрастить государственную элиту.

Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил украинский военный аналитик, полковник СБУ запаса Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Британцы, англичане – пытаются навязать своё мировоззрение и думают, что все должны жить так, как они. Американцы то же самое пытаются навязать. Наши северные соседи пытаются, тоже навязывают, как они думают», – рассуждал Стариков.

Ведущая заметила, что Украина вроде и не против такого навязывания и даже зафиксировала в конституции курс на евроатлантическую интеграцию.

По словам ее собеседника, Украина – это территория, на которую всегда воздействовали внешние силы.

«До 1991 года у нас были представители элит, которых коммуняки проклятые забирали в Москву. Да там 70% руководства с Украины. А про генсекретаря я уже же говорил. И Хрущёв, и Брежнев – это с Украины. Забирали самых лучших. А мы что не создали? В чём сейчас наша самая основная проблема? В том, что у нас нет элит. У нас нет политических элит.

Именно у нас есть элиты компрадорские, есть элиты олигархические, уже чуть-чуть осталось, но создаются новые олигархические. У нас нет национально ориентированной элиты. Нет у нас её», – переживал Стариков.

