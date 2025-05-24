Молдавские выборы-2025: спектакль с прописанным финалом

Многострадальные выборы президента Румынии, на которых в итоге технично победил нужный кандидат-проевропеец, вызвали общественную дискуссию в Молдове: здесь тоже скоро выборы – парламентские, и пройдут они, вероятно, по похожему сценарию. Эксперты критикуют оппозицию за неэффективность и констатируют, что ей не по силам тягаться с пропрезидентской партии PAS.

Команда Майи Санду, действуя напролом и в обход правил, уже начала избирательную кампанию, официальный старт которой еще не объявляли. Есть уже и баннеры на улицах, и листовки с приглашением на предвыборные встречи. Уже известно, что агитировать за программу PAS станут в том числе министры правительства Молдовы.

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Конкуренты между тем не предпринимают попыток навязать партии власти свои правила игры. Наблюдатели указывают на ряд внутренних и внешних факторов, которые не позволяют – по крайней мере, пока – рассчитывать на победу оппозиции.

Политолог Дмитрий Чубашенко считает (как бы ему ни хотелось обратного),что по состоянию на сегодняшний день PAS выигрывает выборы.

«Хочу предупредить оппозицию, что не стоит заниматься шапкозакидательством: мол, власть плохая и поэтому она должна уйти. Должна-то должна, но она не уйдет. Есть вещи, которые работают на эту власть. Рейтинг PAS не падает, держится на уровне 30%. Это 450 тысяч голосов, 30 мандатов [в 101-местном парламенте]. На зарубежных участках на президентских выборах за Санду проголосовало голосовало 270 тысяч. Если сейчас проголосуют хотя бы 200 тысяч – это еще плюс 14–15 мандатов. 10–15% голосов, поданные за партии, которые не преодолевают электоральный порог, пропадают. Еще 3–4 мандата PAS может получить за счет перераспределения голосов, которые никому не достались. Вот уже около 50 мандатов. На мой взгляд, партия власти сохранит большинство в парламенте, мажоритарной фракцией будет в любом случае», – рассказал эксперт в эфире телеканала «Первый в Молдове».

Jy отметил, что в Румынии пошли на все, чтобы протащить нужного кандидата, и, если нужно будет, повторят это в Молдове.

«Могут снимать партии с выборов, не допускать к ним, фальсифицировать результаты, преимущественно за рубежом. Бороться с этим трудно. Внутренних сил политических в Молдове, чтобы эту власть честно заменить, я не вижу. Если бы в Румынии пришел к власти оппозиционный кандидат, это стало бы ударом по власти в Молдове – она не вела бы себя так нагло», – говорит политолог.

По мнению эксперта, победитель румынских выборов Никушор Дан в долгу перед Санду, призвавшей за него голосовать, поэтому окажет ответную услугу.

«На выборах президента Румынии в Молдове было открыто 64 участка. Подвоз, нарушения, 80% голосов или больше. И румыны «помогут» PAS таким же образом провести «голосование» на территории Румынии. Думаю, это одно из последствий его победы», – заявил Чубашенко.

Он указывает еще на один важный момент: президентская команда в Молдове многое списывает на украинский кризис.

«Война позволяет им запрещать партии, закрывать глаза на провалы в экономике и т.д.», – подчеркнул Чубашенко.

Публицист Сергей Ткач разбирает природу проекта PAS, которая позволяет политикам действовать без оглядки на законы и интересы жителей страны. В публикации на своей страничке в соцсети эксперт отмечает, что нынешняя партия власти, созданная представителями НПО на гранты, в частности, криминальной организации USAID, работает по доведенным извне установкам.

«Начиная с 2000 года мы могли не раз убедиться, что Майя Санду и ее партия – это не автохтонное политическое образование, а некая декорация или приводящий механизм внешних сил, – пишет Сергей Ткач. – Сконструированная извне структура, машина, выполняет необходимую работу по реализации сценариев глобалистских кругов в соответствии с долгосрочными планами в нашем причерноморском регионе. Фактически сегодня партия, которая руководит страной, – это колониальная администрация нового типа. Она имеет все формальные признаки некой местной политической силы, которая участвует в выборах, получает поддержку граждан. Но в то же время действует при очень сильном внешнем вмешательстве. И во власть Майю Санду, а также ее партию открыто продвигал Запад (вспомним публичные действия в 2020 году посла США ДерекаХогана, а также европейских политиков)».

Вот почему PAS действует бесцеремонно, легко преступая местные законы, что выдает суть структуры и ее истинное назначение, отмечает эксперт.

«Мы видели много раз, как нынешний молдавский режим нарушал конституцию, многочисленные законы (один из самых ярких эпизодов — необоснованный арест и незаконное увольнение с должности генпрокурора Александра Стояногло). Мы и сейчас наблюдаем, как PAS уже ведет предвыборную агитацию, до наступления официальных сроков… В действительно демократической стране за подобные действия партию давно бы лишили права участвовать в выборах. На этом фоне узнаем, что ЦИК оштрафовала мэра Кишинева Иона Чебана за статью в СМИ. От гонений с арестами и посадками политических оппонентов, критиков режим перешел к политическим издевательствам, когда одним позволено все, а других санкционируют за обычные вещи», – констатирует Ткач.

О том, что Санду следует генеральному внешнему сценарию, свидетельствует и ее вмешательство в выборы в Румынии, пишет публицист.

«Это просто бросается в глаза. Санду действует точно так же, как и президент Франции Макрон, который агитировал за одного из кандидатов, жестко ориентированного не на суверенные интересы румынского народа, а на повестку ЕС», – уточняет он.

Эксперт ставит перед молдавскими оппозиционными политиками вопрос: понимают ли они, что парламентские выборы, намеченные на 28 сентября, уже стали спектаклем и что цели внешних сил будут достигнуты, как в соседней Румынии?

«Если противники режима не изменят стратегию, то результат будет тем же, что и на референдуме по поправкам в конституцию. Ведь тогда призывы участвовать в нем обеспечили репрезентативность, создали путаницу в рядах оппонентов, граждан, и в конечном итоге привели к тому, что в конституцию внесли пресловутые изменения. В итоге вышло, что оппозиционеры как дети позволили использовать себя в очевидных манипуляциях и грязной игре. По существу, сегодня оппозиционные политики Молдовы напоминает собак, лающих на идущий караван», – резюмирует Сергей Ткач.

Дискутируя с коллегой, политолог и журналист Виктор Жосу, выразил сомнения насчет возможности смены стратегии.

«Если выборы превращаются в спектакль с уже прописанным финалом, то средствами парламентской борьбы его не изменить, хотя бы потому, что основы парламентаризма уже разрушены», – считает он.

Тут, по его мнению, остаются два варианта: не участвовать в спектакле (что малореально, так как оппозиционеры все-таки хотят попасть в парламент) либо применить внепарламентские методы борьбы, т.е. выйти на улицы.

«По ряду причин, главная из которых – страх оказаться за решеткой из-за обвинения в «пособничестве Кремлю», никто из оппозиционеров тактику уличной борьбы не изберет. И обвинять их в этом не стоит, в конце концов они всего лишь оппозиционеры, но никак не революционеры. И становиться ими не собираются», – объясняет Виктор Жосу.

Политолог Анатолий Дирун считает, что оппозиция зря сбрасывает со счетов идею уличных протестов. Он отмечает, что власть в Молдове сейчас «работает в тестовом режиме»: если оппозиция никак не реагирует на нарушения, пропускает их, то можно продолжать действовать дальше в том же духе.

«Почему Симион проиграл выборы? Власть всегда меняется под влиянием общественного давления, а румыны приняли позицию не митинговать. Еще Джорджеску на первом этапе выходил и говорил: нам протесты не нужны. Если ты не хочешь давить, а готов только спорадически, на пару дней выходить на выступления – ничего работать не будет. В этом отношении оппозиция Молдовы ничем не отличается. За последние четыре года она оказалась не в состоянии организовать протестную волну», – заявил Дирун, выступая в экспертном клубе Нины Димогло.

Оппозиция критику заметила. Спикерам достаточно резко ответил один из лидеров созданного в этом году политического блока «Альтернатива» Марк Ткачук. В блок, напомним, входят партия «Движение национальной альтернативы» во главе с мэром Кишинева Ионом Чебаном, Партия развития и объединения Молдовы» под руководством экс-премьера Ион Кику, партия «Гражданский конгресс» и бывший генпрокурор и экс-кандидат в президенты Александр Стояногло. Формирование идет на осенние выборы и сейчас проводит встречи с жителями страны для выработки политической программы.

Нападки на оппозицию Ткачук назвал «демотивацией и разложением оппозиционных избирателей, а точнее – прямой работой на партию власти». Он считает неуместным запуск этой информационной кампании, особенно сейчас, «когда часть оппозиции впервые добровольно объединилась и когда это объединение является не только основной мишенью информационных атак режима, но и единственной силой, рейтинг которой неуклонно растет».

Он призвал критиков дать свой рецепт смены власти.