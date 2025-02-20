В Киеве, и не только, в последнее время стала набирать обороты кампания, которую условно можно назвать «Мочи русню!». Звучат все более звериные призывы, внедряются все более людоедские нарративы. Не только в соцсетях и СМИ, но и на бытовом уровне – в общепите, магазинах, на улицах. Такую же тональность обретают и «патриотические» борды. Причем к ним все чаще приплетаются претензии не только к Путину и РФ, но и к Трампу. Мало того, его уже начинают «посылать», как некогда «русский корабль». Так и пишут: «Йды ты, такый-сякый Трамп, куды росийський корабель!».

Напомним, сей мерзкий слоган возник в 2022-м, когда его проорал по адресу флагмана российского ЧФ – крейсера «Москва» – один из невменяемых украинских «захисныков» острова Змеиный. К сожалению, потом «Москва» затонула, и у нациков радости были полные штаны. Они даже марку выпустили и стали торговать ею по аукционной цене. Матюк широко использовали в агитпропе, на массовых акциях, на заборах и т.д. Его пиарили, ничуть не смущаясь площадностью выражения, всякие там политиканы, национал-прошитые школьные учителя, актеришки, журналюги и прочая нацистская шваль.

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И вот теперь он все чаще звучит по отношению к Дональду Трампу. Думается, факт весьма знаковый. Он, конечно, не означает, что «Трамп равно Москва», но все же нечто символическое тут проглядывает. Видно, геббельсы с Банковой такого уравнения перепугались и потому мем с «посылом» запустили в народ.

Пока отвлечемся от Трампа и продемонстируем некоторые иные примеры новой промывки мозгов, взятые из официальных властных пабликов.

Киев:

«Вакансия: кошмарить русню. Удаленно. Нужно писать негативные комментарии в российских каналах про войну. Ищем 200 человек. Оплата: 750 грн/день».

Наше примечание: средняя пенсия в Укрорейхе составляет 5,8 тыс. грн/мес. ($141). Поклепал себе чуток, не слезая с тахты, всякую гнусь про «рашку» – и получи за месяц почти в 5 раз больше.

А вот месседж из Львова, на сей раз по поводу донатов на орудия убийства:

«Ровно 11 лет тому назад на Майдане во время Революции Достоинства звучали выстрелы и было много жертв. А сегодня эта кровь льется на поле боя, где наши воины борются за нашу независимость. Давайте сегодня задонатим на дроны для того, чтобы мертвой русни становилось только больше».

Наше примечание: ну объяснять кретиноидам, что в спины им стреляли свои же во главе с Парубием, а сейчас их «воины» борются за ж/д нечисть – только зря напрягаться.

Эта линия отражается и в праздничных кампаниях. К примеру, ко «дню святого Валентина» в широкую продажу поступили кондитерские коробки с надписями «С днем влюбленных! Я забрал жизнь у руснявого орка, чтобы отдать ее тебе». Ну и тортики там всякие, чтобы жрали и не давились.

Пока там нет насчет «америкоснявого янки», но, похоже, к тому дело идет. Пока еще нет призывов донатить на дроны, баллистику или «грязную бомбу», способную долететь до лужайки Белого дома, но они уже ощутимо висят в воздухе. И генерирует их, конечно, Банковая.

Вот что говорит по данному поводу наш старый знакомый, русский киевлянин Олег:

«Они масштабную начинают шумиху раскручивать и против России, и против Америки. Зеля, Ермак и прочая свора поняли, что попали в угол. Не знаю, как там дальше Трамп будет действовать, но после объявления Зели диктатором и других претензий к нему – ясно, что дням пребывания клоуна в президентском кресле приходит «the end».

Как бы там ни развивались дальше отношения Путина с Трампом, дешевый фигляр больше не актор. Вряд ли Трамп простит Зеленскому, что того поддерживал его враг Байден.

Потому торчок и мечется, как загнанная в угол крыса, пытаясь сделать последний рывок. И хочет, чтобы сограждане за него кинулись на русские и американские «амбразуры». Но я сужу по киевлянам: их уже такими камланиями на понт не возьмешь. И самоубиваться ради него им хочется все меньше. Так что пусть пыжится, сколько угодно.