Многие украинские «изобретения» существуют только на бумаге – украинский снайпер
Украинское командование обманывает население и армию, якобы принимая на вооружение образцы, которые никогда не пойдут в массовое производство.
Об этом в интервью украинскому политологу Руслану Бортнику заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Можно зайти на сайт Минобороны и почитать, что сегодня приняли на вооружение. Каждый день на вооружение принимают что-то. Но принять на вооружение и попасть на закупки – это две большие разницы. Иногда захожу на сайт Минобороны, читаю, что было принято за последние полгода. А принято на вооружение – это означает, что это не экспериментальный вариант. Это значит, что с этого момента эту единицу можно уже изготавливать в огромной серии. Всё для этого есть», – сказал Прошинский.
«Начинаю пацанам звонить: Пацаны, а такая у вас появилась? – Нет. – Я на ту бригаду: А такое есть? Нет. Думаю, да что за черт? Смотрю по характеристикам, вроде нормальная вещь. Должна работать, должна помогать. Месяц нет, два нет, пять нет.
Я могу догадываться, как он может подписываться различные контракты, но повторюсь, не все, к сожалению, что мы изобрели за время большой войны, есть в закупках для ВСУ», – подытожил снайпер.
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