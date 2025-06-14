Многие украинские «изобретения» существуют только на бумаге – украинский снайпер

Вадим Москаленко.  
14.06.2025 18:47
  (Мск) , Киев
Просмотров: 992
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украинское командование обманывает население и армию, якобы принимая на вооружение образцы, которые никогда не пойдут в массовое производство.

Об этом в интервью украинскому политологу Руслану Бортнику заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское командование обманывает население и армию, якобы принимая на вооружение образцы, которые никогда не пойдут...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Можно зайти на сайт Минобороны и почитать, что сегодня приняли на вооружение. Каждый день на вооружение принимают что-то. Но принять на вооружение и попасть на закупки – это две большие разницы. Иногда захожу на сайт Минобороны, читаю, что было принято за последние полгода. А принято на вооружение – это означает, что это не экспериментальный вариант. Это значит, что с этого момента эту единицу можно уже изготавливать в огромной серии. Всё для этого есть», – сказал Прошинский.

«Начинаю пацанам звонить: Пацаны, а такая у вас появилась? – Нет. – Я на ту бригаду: А такое есть? Нет. Думаю, да что за черт? Смотрю по характеристикам, вроде нормальная вещь. Должна работать, должна помогать. Месяц нет, два нет, пять нет.

Я могу догадываться, как он может подписываться различные контракты, но повторюсь, не все, к сожалению, что мы изобрели за время большой войны, есть в закупках для ВСУ», – подытожил снайпер.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить