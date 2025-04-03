«Миротворцам» на Украине понадобятся разведка, логистика и прочие ресурсы НАТО
Британская Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что Европа изучает возможность использовать для отправки миротворцев на Украину структуры командования и управления НАТО.
Это предложение стало одним из нескольких обсуждаемых вариантов и может быть изменено до достижения окончательного соглашения, уточнило издание.
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Как говорится в публикации, идею обсуждают на переговорах, проводимых Францией и Британией. Речь идет о командно-контрольных структурах НАТО, общих возможностях разведки, наблюдения и рекогносцировки. В частности, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наблюдения E-3 Awacs.
Эта идея рассматривается также, как возможность косвенно вовлечь США в эту инициативу и заручиться «молчаливой поддержкой» Вашингтона, поскольку потенциал США в Европе является неотъемлемой частью всех операций НАТО.
«Если мы собираемся разместить силы и средства десятков стран, то НАТО — это единственный вариант, который мы можем использовать», — заявил один из чиновников.
«Политики и дипломаты на самом деле не знают, что значит управлять чем-то подобным. Вам нужны военные ребята с самого начала», – сказал другой конфидент издания.
Отмечается, что генсек НАТО Марк Рютте присутствовал на переговорах лидеров стран, которые обсуждают возможность отправки своих военных на Украину, и направил старших должностных лиц НАТО на технические встречи группы.
Издание напоминает, что следующая встреча «коалиции заверения» по Украине состоится 10 апреля в брюссельской штаб-квартире НАТО.
Великобритания и Франция располагают ресурсами для управления масштабным многонациональным военным развертыванием в Украине, включая постоянные и развертываемые штабы, сказал FT старший научный сотрудник по сухопутным войнам Международного института стратегических исследований (IISS) Бен Барри.
Но, по его словам, «если есть возможность использовать ресурсы и механизмы НАТО, это значительно упростит и облегчит задачу».
Командно-контрольные структуры НАТО и другие активы могут быть использованы для миссий, не связанных с НАТО, включая миссии, проводимые ЕС, пишет FT. Но для этого требуется единогласное одобрение членов альянса.
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