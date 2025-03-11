«Миролюбивый» генсек НАТО: Главное,  чтобы не выиграли Китай и Россия

Елена Острякова.  
11.03.2025 13:35
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Китай, Политика, Россия, США


Генсек НАТО Марк Рютте отказался противопоставлять миротворческие усилия президента США Дональда Трампа и инициативам ЕС.

Об этом он заявил на встрече со студентами университета в Сараево, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Генсек НАТО Марк Рютте отказался противопоставлять миротворческие усилия президента США Дональда Трампа и инициативам...

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«Я думаю, это хорошо, что Трамп попытался это сделать – выйти из тупика по Украине. Но мирного соглашения пока нет. Работа над этим все еще продолжается. Состоялась встреча между США и россиянами, и мы должны исходить из этого», – сказал Рютте.

«Мирный» план президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кита Стармера генсек НАТО тоже похвалил.

«В Европе люди думают о том,  как могла бы выглядеть миссия по гарантированию безопасности, если бы это было необходимо для сохранения режима прекращения огня и мирного соглашения на Украине. Я думаю, что президент Трамп прав. Уже сейчас нужно думать, как сохранить мир, если он наступит в будущем. Для этого есть множество моделей, и одна из них сейчас прорабатывается французами и британцами. Я думаю, что все это позитивно, и надеюсь, что мы все скоро к этому придем», – надеется генсек НАТО.

Но потом миролюбивый генсек высказал опасение: главное,  чтобы не выиграли Китай и Россия.

«Но очевидно, что это должна быть хорошая сделка, потому что есть один человек, который будет судить обо всем этом. Это генсек Компартии Китая Си Цзиньпин. И если он увидит, что на первое место вышла Россия, а не Запад, он начнет думать: это интересное развитие событий»,  – сказал Рютте.

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