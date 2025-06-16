Мир вступил в новую гонку ядерных вооружений – шведские аналитики

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Аналитики Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIRPI) пришли к выводу, что эпоха сокращения ядерных арсеналов подошла к концу, а способов контроля над вооружениями, которые применялись в XX веке, уже недостаточно.

Гонка ядерных вооружений в мире набирает обороты, предупреждают в SIPRI, а сопряженные с нею риски будут более разнообразными и серьезными, чем в эпоху Холодной войны.

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«В отличие от XX века, теперь важную роль в гонке вооружений играют возможности стран в киберпространстве, космосе и океане; определить, кто лидирует в этой гонке, теперь гораздо сложнее, и формул, которые прежде применялись для контроля над вооружениями, уже недостаточно. Кроме того, в странах Европы, Ближнего Востока и Восточной Азии возобновились дискуссии о приобретении ядерного оружия, что говорит о потенциальном расширении клуба ядерных держав», – говорится в докладе.

По оценке института, в 2024 году все девять ядерных держав и Израиль, публично не признающий наличие у него ядерного оружия, продолжали модернизировать свои арсеналы и развернули новые системы.

Истечение 5 февраля 2026 года срока действия договора СНВ-3 снимет последнее юридическое ограничение на стратегические ядерные арсеналы США и России, предупреждает на страницах издания RealClear Defense сотрудник Вашингтонского института мира и дипломатии в Оттаве Эндрю Лэтем.

По его словам, после этого будет потерян двусторонний контроль между США и РФ: не останется никаких механизмов проверки, никаких режимов инспекций, никаких согласованных пределов обеспеченности ядерным оружием.

Аналитики выделяют три новых тренда в сфере ядерной гонки. Прежде всего, происходит модернизация ядерных арсеналов на фоне ослабления контроля над такими вооружениями.

Во-вторых, произошло изменение ядерных доктрин некоторых стран. Наконец, расширяется практика совместного использования ядерного оружия (nuclear-sharing arrangements),

«Хотя большинство государств, обладающих ядерным оружием, обычно называют свои текущие усилия по разработке и производству ядерной модернизацией, их действия выходят далеко за рамки простых операций по техническому обслуживанию и поддержанию работоспособности», – говорится в докладе SIPRI.

По подсчетам аналитиков института, на январь 2025 года в мире была 12 241 ядерная боеголовка. Из них 9614 относятся к военным запасам, которые могут быть развернуты, оставшиеся боеголовки подпадают под категорию списанных, но еще не ликвидированных.

Около 90% всего ядерного оружия и все списанные боеголовки приходятся на Россию и США.

При этом ядерный арсенал Китая растет быстрее, чем у любой другой страны (примерно на 100 боеголовок в год с 2023 года). Ряд аналитиков говорят, что новый китайский арсенал ЯО не только станет больше по размерам, но и будет более опасным.