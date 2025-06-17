Миллионы украинцев уже никогда не вернутся в «нэньку»

Миллионы украинских беженцев в разных уголках мира уже ассимилировались, и не собираются возвращаться в разрушенную страну с неясными перспективами.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший украинский шоумен, а ныне волонтер ВСУ Сергей Притула, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только в штате Парана в Бразилии, если я не ошибаюсь, более 400 тысяч человек было украинского происхождения. И мы их потеряли, они ассимилировались. Там даже члены Всемирного конгресса украинцев, они совещания между собой проводят на португальском. У нас в Буэнос-Айресе (Аргентина) и вокруг было 300 тысяч украинцев. И их дети, они ассимилированы. Не интегрированы, а именно ассимилированы. Потому что Украина не заботилась о своих людях. Людей с украинской кровью, которые стремились держать эту связь с государством. Мостиков не было», – жаловался Притула.