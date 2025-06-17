Миллионы украинцев уже никогда не вернутся в «нэньку»
Миллионы украинских беженцев в разных уголках мира уже ассимилировались, и не собираются возвращаться в разрушенную страну с неясными перспективами.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший украинский шоумен, а ныне волонтер ВСУ Сергей Притула, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Только в штате Парана в Бразилии, если я не ошибаюсь, более 400 тысяч человек было украинского происхождения. И мы их потеряли, они ассимилировались. Там даже члены Всемирного конгресса украинцев, они совещания между собой проводят на португальском.
У нас в Буэнос-Айресе (Аргентина) и вокруг было 300 тысяч украинцев. И их дети, они ассимилированы. Не интегрированы, а именно ассимилированы. Потому что Украина не заботилась о своих людях. Людей с украинской кровью, которые стремились держать эту связь с государством. Мостиков не было», – жаловался Притула.
«Мы должны видеть, что украинец чувствует, что государство его не оставило, где бы он ни был. Вместо этого государство регулярно предпринимает определенные шаги, которые не подлежат объяснению.
Инициатива в мае прошлого года, когда украинским мужчинам за границей порезали консульские сервисы, ударила одинаково по переплывшему Тису, и точно так же по человеку, который уже 8 лет жил за границей, исправно помогал Украине, донатил. И их приравняли.
Украинцы за границей, с которыми я сейчас общался, большинство из них может не вернуться, если им не дать правильный ориентир и не объяснить, что здесь у вас будет такое окно возможностей, которого вы больше нигде не будете иметь в мире. С ними никто, черт побери, не говорит», – причитал укро-нацист.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: