Главы МИД ФРГ и Британии подтвердили готовность воевать до последнего украинца

Москве не стоит рассчитывать на то, что англичане и немцы прекратят поддержку Киева, глядя, как в ходе конфликта уничтожается Украина.

Об этом на пресс-конференции в Берлине заявили глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль и его британская коллега Иветт Купер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Германия и Великобритания являются основными сторонниками борьбы – политической, экономической и военной. В ближайшую зиму, когда Путин продолжит обстреливать ракетами и беспилотниками жилые кварталы и электростанции, для меня особо важно, чтобы мы поддержали отважных украинцев. Сценарий Путина по распространению холода, темноты и страха по всей стране не должен сработать. Поэтому мы продолжаем работать над усилением давления на Россию, решительно поддерживая Украину и вводя новые санкции. Подчеркну, на пути прекращения смертей и страданий стоит исключительно российский правитель. Если бы он захотел, эта война могла бы закончиться завтра. Мы не прекратим поддержку самообороны Украины из-за этого, пока Россия не продемонстрирует готовность к миру», – заявил Вадефуль.

Иветт Купер поддержала воинственность немца.