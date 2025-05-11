Месть за поездку в Москву: восточноевропейские русофобские режимы намерены ввести санкции против лидера боснийских сербов

Алексей Топоров.  
11.05.2025 17:49
  (Мск) , Баня-Лука
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Балканы, Беспредел, Босния, Дзен, Дискриминация, ЕС, Общество, Политика, Произвол, Республика Сербская, Россия, Скандал, Украина


После участия президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика в параде 9 мая в Москве, Эстония, Словения, Польша и Чехия рассматривают вопрос введения против него персональных санкций.

Также эти государства планируют обложить санкциями премьер-министра РС Радована Вишковича и председателя Народной скупщины РС Ненада Стевандича, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После участия президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика в параде 9 мая...

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Как сообщает боснийский портал Klix.ba, по меньшей мере четыре государства-члена ЕС из Восточной Европы рассматривают возможность введения санкций против Республики Сербской. Поводом для этого стала поездка президента Республики Сербской Милорада Додика и председателя Народной скупщины РС Ненада Стевандича на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву.

При этом, по информации источника, в бывшей югославской республике Словении в правительстве все еще существуют определенные разногласия относительно этих санкций, в то время как в трех других странах наблюдается большая степень единства среди лиц, принимающих решения, «хотя окончательное решение еще не согласовано».

В ответ Милорад Додик пригрозил Словении, чьи транзитные пути пролегают в том числе и через РС, ответными мерами.

«Если Словения начнет политику санкций, мы найдем способ на них ответить… Словенским министрам может быть запрещено использовать Республику Сербскую в качестве транзитного маршрута. Сейчас кому-то это может показаться смешным, но именно так бывшему немецкому министру пришлось покинуть Республику Сербскую…

Республика Сербская остается лояльной к словенским бизнесменам, которые должны знать, что их политики оказывают им медвежью услугу. У нас работают многие словенские бизнесмены, которых ценит РС, и им будет оказана поддержка», – сказал Додик.

По словам лидера боснийских сербов, он лично уважает словенское государство, несмотря на то, что принадлежит к поколению, которое очень тяжело пережило распад Югославии (процесс крушении югославского государства начался с отделения Словении – ред.).

«Кто вы такие, чтобы вводить против меня санкции? Что вы защищаете? Зачем вы развалили Югославию, почему теперь вы «защищаете» Боснию и Герцеговину?», – обратился президент РС к словенской верхушке.

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