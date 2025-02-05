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Поставки российских энергоносителей не возобновятся при новом немецком правительстве.

Об этом бывший немецкий дипломат Рюдигер Людекинг заявил в ходе дискуссии в американском Институте ответственного государственного управления Куинси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю что это все еще будет блокироваться, потому что все считают, что следующим канцлером будет господин Мерц, а его партия заняла жесткую позицию по отношению к России. Иногда, на мой взгляд, слишком жесткую, потому что некоторые санкции, возможно, стоит отменять. Но мы всегда выступали против переговоров с Россией или попыток прекратить войну на Украине», – сказал Людекинг.

Однако он добавил, что прогнозы пока делать рано, потому что в ходе дебатов в Бундестаге на прошлой неделе позиция ХДС/ХСС по мигрантам вдруг стала более жесткой. Людекинг считает, что партия еще будет согласовывать свою позицию с США.