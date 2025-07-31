«Меня ломают по той же причине, что и тебя» – русский узник в Латвии обратился к узнику-русофилу в Казахстане

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Томящийся в Рижской центральной тюрьме в ожидании суда профессор-экономист, правозащитник и писатель Александр Гапоненко передал на волю послание.

В нём русский узник Латвии обратился к томящемуся в казахстанской колонии общественнику-русофилу Ермеку Тайчибекову, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщает телеграм-канал «Русский Легион», Гапоненко назвал Тайчибекова «человеком по совести», пожелал ему мужества, терпения, здоровья.

«Меня власти ломают по той же причине, что и тебя. Ты выступал публично в защиту русских и национальных меньшинств в Казахстане, я – в Латвии. После просмотра твоего выступления на Ютубе, прочтения писем и обращений, понял, что с тобой поступили несправедливо и попытался как-то поддержать. Выступал неоднократно на семинарах и конференциях, упоминал твое имя в статьях, описал в своей книге «Как нам обустроить русскую нацию?», твой случай», – рассказал Гапоненко, к которому в ходе следствия применялись пытки.

«Выходи скорее на свободу. Мы нуждаемся в твоих идеях, делах, твоей совести. Буду молиться за тебя, как и за других политзаключенных – узников совести», – отметил автор обращения.

Активному деятелю русской общины Латвии вменяются статьи «Содействие деятельности иностранного государства против Латвии» и «Разжигание национальной розни и вражды».

Поводом для преследования Гапоненко стало его участие в онлайн-режиме в круглом столе «Этноцид российских соотечественников в странах Балтии», который проходил в Москве, где ученый дал научное определение этноцида и доказал, что в современной Латвии именно он и осуществляется в отношении местного русского населения.

«По совокупности статей Саше Гапоненко светит 10+ лет тюрьмы… Саше уже 71 год, здоровье не ах, если его упакуют по полной, а они могут, они реально взбесились… То это ему будет пожизненное… Дай ему Бог выжить…», – написал друг и соратник Гапоненко – журналист Юрий Алексеев, против которого в Латвии также идёт судебный процесс, но ему, к счастью, удалось получить политическое убежище в Белоруссии.

Преследование профессора началось по доносу бывшего главного редактора филиала российского холдинга «Россия сегодня» – «Спутник Литва» Марата Касема.

Тот был арестован в соседней Литве по схожему с Гапоненко обвинению, однако пошел на сделку с режимом, дал нужные показания и был отпущен на свободу, ограничившись штрафом по причине «раскаяния». После чего начал откровенно антироссийскую и русофобскую деятельность в информационном пространстве.

Ермек Тайчибеков последовательно выступал за воссоединение Казахстана с Россией, с первых дней поддержал русское восстание в Новороссии и на Донбассе.

За интервью для российского портала и израильского телеканала, в которых он обвинял Астану в гонениях на русских и дунган, в 2020 году он был арестован и помещён под стражу, а в 2021 году приговорён к семи годам за «разжигание ненависти». Впоследствии к этому делу был добавлен иск от судьи Павлодарского областного суда. Срок вырос до десяти лет.