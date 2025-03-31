Мелкотня попытается помешать США и России поделить Украину – эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны Европы и Турция имеют свои интересы на Украине, раздирая ее, как стервятники.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил эмигрировавший с Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Знаете, постоянно сейчас эта тема возникает и говорят о том, что как раз может быть подобного рода раздел, но есть и другие участники этого процесса, которые как стервятники сегодня слетаются в Украину. Это европейские государства и Турция, и прочие, которые тоже занимают свою позицию в этом процессе.

Я думаю, что именно позиция этих мелких игроков может спутать карты большим игрокам. Они уже между собой поделили, вроде бы, ну то есть, виртуально поделили, а когда дойдет до практических шагов, могут быть разного рода неожиданности», – заявил Бондаренко.