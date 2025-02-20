Маск сделал жесткое заявление по Зеленскому и намекнул на полный аудит на полный аудит

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Американский инженер-изобретатель, миллиардер и старший советник президента США Илон Маск сделал официальное заявление по поводу Зеленского. По его мнению, последний не может представлять Украину.

Об этом Маск написал в принадлежащей ему соцсети X, реагируя на слова Зеленского о том, что президент Трамп якобы находится «в среде дезинформации».

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«Зеленский не может претендовать на то, чтобы представлять волю народа Украины, если не восстановит свободу прессы и не прекратит отменять выборы», – говорится в сообщении Илона Маска.

«Теперь пришло время Илону и DOGE провести аудит денег, которые мы отправили на Украину», – призвали Маска комментаторы его канала. «Хорошо», — ответил на это Маск.

«Маск, конечно, молодец. Но надо понимать, что свои расследования Маск проводит компьютерным методом — анализирует данные, заведенные в компьютер. С Украиной так не получится, потому что воровали на Украине, а не в США. С одной стороны сложнее — компьютер не поможет. С другой стороны — проще, не понадобятся компьютерные гении и даже специалисты по втыканию иголок под ногти. Надо просто приехать на Украину, открыть офис и дать объявление: «Приносите сюда все материалы на тему того, как Зеленский американские деньги воровал. За хорошие материалы вам потом скидка будет, когда суд начнется». Выстроится очередь желающих дать показания на Зеленского и Ермака. Еще и места в очереди будут за деньги продавать», – пишет бывший украинский депутат Олег Царев.

Как известно ссора Киева с Трампом и резкая критика Зеенского с его стороны, раскололи Запад. Лидеры Германии, Великобритании, Финляндия и Норвегия выступили в поддержку Украины и раскритиковали заявления Трампа.

Британский премьер Кир Стармер выразил поддержку Зеленскому на фоне его конфликта с Трампом. Он положительно оценил решение хозяина Банковой отложить проведение выборов до завершения военного конфликта, назвав его «разумным».

Оппозиционные консерваторы в Британии также не согласны со словами Трампа. Их лидер Кеми Баденок убеждает на голубом глазу, что «Зеленский не диктатор. Он демократически избранный лидер Украины, который смело противостоит незаконному вторжению Путина».

С аналогичным мнением выступил идущий на электоральное дно немецкий канцлер Шольц. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна поддерживает Украину всеми возможными способами. Лидер Либеральной партии Норвегии Гури Мелби добавил, что «это опасно и откровенно лживо со стороны президента Трампа… Теперь становится ясно, что Трамп хочет, чтобы победил Путин».

Зато в Америке Трамп получил мощную поддержку от своего медийно сильного окружения. Так, вице-президент США Джей ди Вэнс в интервью изданию National Pulse назвал «позорным» то, что Зеленский «нападает» на Трампа. Вэнс подчеркнул, что такая тактика может поставить под угрозу отношения Украины с ее самым важным союзником.

«Зеленский получает действительно плохие советы, и я не знаю, от кого. Он больше не имеет дела с Джо Байденом и администрацией Байдена. Он имеет дело с Дональдом Трампом и администрацией Трампа», – сказал Вэнс.

Вэнс предостерег Зеленского: «Он в настоящее время публично нападает на единственную причину, по которой его страна вообще существует. И это возмутительно. И это не то, что убедит президента Соединенных Штатов. На самом деле, это будет иметь противоположный эффект».

По его словам, «выяснять отношения с президентом на публичной площадке» — это не лучший способ «иметь дело с президентом Трампом».

«Я разговаривал с президентом сегодня утром. Мы, безусловно, любим украинский народ. Мы восхищаемся храбростью солдат, но мы, конечно, считаем, что эту войну нужно поскорее закончить. Такова политика президента Соединенных Штатов. Она не основана на российской дезинформации. Она основана на том, что Дональд Трамп, как мне кажется, знает толк в геополитике и имеет очень твердую точку зрения, причем уже очень давно. Он хочет, чтобы война прекратилась. Потому что он не хочет, чтобы невинные украинцы продолжали гибнуть. Конечно, украинцы выскажут свою точку зрения. Зеленский должен отнестись к этому серьезно», добавил Вэнс.

Вэнс также осудил европейских политиков, критикующих Трампа за то, что тот предложил провести выборы на Украине.

«Идея о том, что нельзя проводить выборы во время войны, на мой взгляд, довольно нелепая идея. И президент ясно дал понять, что, по его мнению, это должно произойти», — добавил вице-президент США.

Раскритиковал Зеленского и советник Трампа по нацбезопасности Уолтц.

«Почему президент Зеленский не попытался положить конец этой войне, ради блага своей страны? И мы должны спросить себя, улучшается или нет положение Украины на поле боя? Эпоха бесконечной, разрушительной войны, приносящей смерть и разрушения всем сторонам, обходящейся в миллиарды и уносящей сотни тысяч, если не миллионы, жизней – эта эпоха закончилась», – заявил он.

Также он сказал, что США заслуживают получить возврат своих инвестиций в Украину.