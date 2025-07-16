Маловато будет! – В Киеве подсчитали, что «помощь» Трампа в 10 раз меньше, чем при Байдене

Обещанные Дональдом Трампом поставки для ВСУ – мизер по сравнению с объемами во времена президентства Джо Байдена.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западная пресса пишет, что Трамп может поставить для дальнейшей передачи Украине за европейские деньги вооружения на сумму приблизительно в 10 миллиардов долларов США.

Конечно, сумма не маленькая, но это ничто по сравнению с тем, что сам Трамп говорит – ранее США выделили для Украины 350 миллиардов долларов, более независимая оценка говорит где-то 150-200 миллиардов долларов, а Европа – 100.

То есть, условно говоря, если за три с половиной года Украина получила 350, то, грубо говоря, 100 миллиардов в год. Понятно, что 10 – это важно, но намного меньше, нежели выделялось раньше, значительный шаг назад.

Более того, я подозреваю, что ни о каких миллиардах долларов, все-таки, речь не идет. На сейчас у США осталось в запасах 3,86 миллиарда долларов помощи для Украины из пакета Байдена. Последний транш был выделен еще 9 января этого года на сумму 500 миллионов долларов.

Я думаю, именно на эти 3,8 миллиарда Трамп и собирается продать Европе, только теперь уже не в виде помощи для Украины, а в виде просто товара или услуг, за которые Европа должна будет заплатить», – заявил Бортник.