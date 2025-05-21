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США должны «от лица местного населения» оказать серьёзное давление на «недостаточно проамериканское» руководство Грузии.

Об этом на заседании Конгресса США заявил республиканец Джо Вилсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я также благодарен администрации Трампа за твердую позицию в отношении антиамериканского режима «Грузинская мечта» в Грузии. Они сфальсифицировали выборы в Грузии 26 октября. Они объявили вне закона сотрудничество с Америкой, выгнали американские компании, заблокировали торговлю и доступ к минеральным ресурсам среднего коридора, приблизив Грузию к Коммунистической партии Китая. Они неоднократно клеветали на президента Трампа и американское руководство. Коммунистическая партия Китая теперь контролирует Грузию. Кроме того, уже 200 дней подряд 11 грузинских героев выходят на улицы с американскими флагами и плакатами с призывами к президенту. Что будет сделано под вашим руководством, чтобы заставить Госдепартамент США оказать реальное давление на антиамериканскую «Грузинскую мечту» от имени народа Грузии?», – спросил конгрессмен.

Госсекретарь США Марк Рубио также не стал стесняться и вспоминать о каком-то суверенитете, а прямо пообещал надавить на Тбилиси.

«Цель Соединенных Штатов – наши национальные интересы. Поэтому мы посмотрим и решим, отвечает ли нашим национальным интересам антиамериканское правительство, управляющее важной частью мира. А если нет, то мы примем соответствующие меры, чтобы заставить это правительство заплатить. Сейчас мы рассматриваем этот вопрос и ищем варианты и дополнительные возможности. Сегодня я не могу сказать, что именно мы планируем сделать, но могу сказать, что это обсуждается», – сказал Рубио.

Он подчеркнул, что Штаты будут активно использовать местных агентов.