Макрон обиделся на сравнение с Наполоном и согласился на разговор с Путиным

Анатолий Лапин.  
07.03.2025 09:53
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Украина, Франция


Президент Франции Эммануэль Макрон готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, если против не будут Владимир Зеленский и другие партнеры.

Об этом Макрон заявил на брифинге по итогам экстренного саммита, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Франции Эммануэль Макрон готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, если против не...

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Макрон нервно ответил на вчерашнее сравнение его с Наполеоном, которое сделал Путин, заявивший, что «есть ещё люди, которые хотят вернуться ко временам Наполеона, забывая, чем это закончилось».

«Когда он делает исторический контраргумент, меня это удивляет в нем. Наполеон проводил завоевания. Единственная имперская держава, которую я вижу сегодня в Европе, называется Россией. И это – империалист, ревизионист. Наша воля – мы должны быть державой мира и равновесия», – сказал президент Франции.

Он лицемерно добавил, что призывы вооружаться являются «выбором в пользу мира».

«Я готов поговорить с президентом Путиным, когда мы вместе с президентом Зеленским и нашими европейскими партнерами сочтем, что сейчас самое подходящее время. Но сейчас мы вступаем в фазу обсуждения, переговоров, которые в какой-то момент полностью оправдают проведение переговоров с лидерами», – заявил Макрон.

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