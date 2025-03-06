Любая страна НАТО падёт на колени перед Россией за месяц – экс-главком ВСУ не остался в долгу перед западными насмешниками

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Все страны-члены НАТО вкладывались в основном в дорогостоящие системы ПВО, и не смогут себе позволить долгую войну с Россией.

Об этом на пресс-конференции заявил экс-главком ВСУ, а ныне посол в Лондоне Валерий Залужный, которого, вероятно, задели ироничные и высокомерные вопросы западных журналистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, как военная институция, НАТО на сегодняшний день не имеет никакой силы. Или если и имеет эту силу, то эта сила закончится на протяжении месяца. Привожу маленький пример. Украина получает где-то в среднем по моим подсчетам – 7, ладно, чтобы НАТО не плакало, пусть будет 3 тысячи воздушных целей весом от 100 килограммов и выше. Это воздушные цели, для борьбы с которыми нужно привлекать зенитно-ракетный комплекс. 3 тысячи целей. По их натовской доктрине, для того, чтобы их сбить, нужно где-то 10,5 тысяч зенитных управляемых ракет», – сказал Залужный.

Он подчеркнул, что западным ПВО просто не хватит ресурса долго противостоять дешёвым российским дронам.