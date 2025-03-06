Любая страна НАТО падёт на колени перед Россией за месяц – экс-главком ВСУ не остался в долгу перед западными насмешниками

Вадим Москаленко.  
06.03.2025 22:45
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Все страны-члены НАТО вкладывались в основном в дорогостоящие системы ПВО, и не смогут себе позволить долгую войну с Россией.

Об этом на пресс-конференции заявил экс-главком ВСУ, а ныне посол в Лондоне Валерий Залужный, которого, вероятно, задели ироничные и высокомерные вопросы западных журналистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Все страны-члены НАТО вкладывались в основном в дорогостоящие системы ПВО, и не смогут себе...

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«К сожалению, как военная институция, НАТО на сегодняшний день не имеет никакой силы. Или если и имеет эту силу, то эта сила закончится на протяжении месяца.

Привожу маленький пример. Украина получает где-то в среднем по моим подсчетам – 7, ладно, чтобы НАТО не плакало, пусть будет 3 тысячи воздушных целей весом от 100 килограммов и выше. Это воздушные цели, для борьбы с которыми нужно привлекать зенитно-ракетный комплекс.

3 тысячи целей. По их натовской доктрине, для того, чтобы их сбить, нужно где-то 10,5 тысяч зенитных управляемых ракет», – сказал Залужный.

Он подчеркнул, что западным ПВО просто не хватит ресурса долго противостоять дешёвым российским дронам.

«Ракета «IRIS-T» стоит 800 тысяч долларов, «Пэтриот» – 10 миллионов. Скажи, пожалуйста, 10,5 тысяч ракет при таких ценах, они есть? А если и есть, то они закончатся завтра. Их невозможно произвести.

И по-любому любая страна через месяц упадет на колени. Скажет: «Мы сдаемся, потому что мы все деньги отдали только для того, чтобы сбивать то, что летало над головой». Вот оно, НАТО», – подытожил он.

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