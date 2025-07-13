Луценко в ужасе: британцы втюхали Украине дорогие и бесполезные дроны

Вадим Москаленко.  
13.07.2025 15:49
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Заказанные Киевом у Британии дроны-перехватчики безумно дорогие очень неэффективны против российских БПЛА.

Об этом на канале майора ВСУ в отставке Игоря Лапина заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Заказанные Киевом у Британии дроны-перехватчики безумно дорогие очень неэффективны против российских БПЛА. Об этом...

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«Зеленский сказал, что мы готовы выпускать 10 миллионов дронов. Сначала было три, потом пять, потом восемь, теперь 10 миллионов дронов и три тысячи ракет. Июнь закончился, соответственно, у нас должно было бы быть полторы тысячи ракет. Но как и всегда водится у нашей зеленой власти, все это осталось на словах, а до дела, увы, так и не дошло», – сказал Луценко.

 

«Так что, когда сейчас нам снова начинают рассказывать, что уже все договорились, вот Британия дает нам специальные дроны-истребители. Смотрим на дроны-истребители – да, действительно классная штука. Только он стоит 200 тысяч баксов, а Шахед стоит в лучшем случае 150. А потом, когда смотришь в тактико-технические характеристики британских БПЛА, то оказывается, что это дроны против ракет, против самолетов, против вертолетов, но точно не против шахедов.

Поэтому опять стоит вопрос – о чем вы там договариваетесь? О Пэтриоте? Он конечно очень важен, но это оружие, как одна ракета, которой стоит 3 миллиона. И бить ими по шахеду – надо просто быть совершенно оторванным от военной арифметики человеком», – подытожил экс-генпрокурор.

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