Луценко в ужасе: британцы втюхали Украине дорогие и бесполезные дроны
Заказанные Киевом у Британии дроны-перехватчики безумно дорогие очень неэффективны против российских БПЛА.
Об этом на канале майора ВСУ в отставке Игоря Лапина заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Зеленский сказал, что мы готовы выпускать 10 миллионов дронов. Сначала было три, потом пять, потом восемь, теперь 10 миллионов дронов и три тысячи ракет. Июнь закончился, соответственно, у нас должно было бы быть полторы тысячи ракет. Но как и всегда водится у нашей зеленой власти, все это осталось на словах, а до дела, увы, так и не дошло», – сказал Луценко.
«Так что, когда сейчас нам снова начинают рассказывать, что уже все договорились, вот Британия дает нам специальные дроны-истребители. Смотрим на дроны-истребители – да, действительно классная штука. Только он стоит 200 тысяч баксов, а Шахед стоит в лучшем случае 150. А потом, когда смотришь в тактико-технические характеристики британских БПЛА, то оказывается, что это дроны против ракет, против самолетов, против вертолетов, но точно не против шахедов.
Поэтому опять стоит вопрос – о чем вы там договариваетесь? О Пэтриоте? Он конечно очень важен, но это оружие, как одна ракета, которой стоит 3 миллиона. И бить ими по шахеду – надо просто быть совершенно оторванным от военной арифметики человеком», – подытожил экс-генпрокурор.
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