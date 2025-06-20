Лондон размещает арабских мигрантов на оккупированных сербских территориях в БиГ – для последующей заброски в Россию

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Бошнякский член Президиума Боснии и Герцеговины Денис Бечирович и псевдохорватский, избранный голосами бошняков, Желько Комшич в ходе визита в Лондон договорились о размещении мигрантов на территории Федерации БиГ.

Профессор геополитики Драган Колев уверен, что это сделает невозможным возвращение сербских репатриантов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Колев сообщил агентству «Срна», что массовый приток мигрантов в бошнякско-хорватскую Федерацию Боснии и Герцеговины не останется без последствий для сербов в этом образовании, а также представляет угрозу безопасности для Республики Сербской.

Напомним, что 1995 году американские дипломаты практически насильно усадили бошняков и хорватов за стол переговоров, уговаривая выступить единым антисербским фронтом, и при поддержке регулярной армии соседней Хорватии и авиации НАТО боснийские хорваты и бошняки провели совместные операции «Мистраль 2» и «Сана», в результате которых Республика Сербская лишилась 2 тысяч 500 квадратных километров территории на северо-западе Боснии, 655 мирных жителей были убиты, около 20 тысяч человек стали беженцами.

Последние годы Сараево старалось создавать временные поселения мигрантов именно на опустевших сербских землях Федерации БиГ, мешая возвращению туда сербских репатриантов.

«Среди этих мигрантов нет матерей с детьми. Все они моложе 18 лет и у всех есть телефонные и банковские карты. Как правило, это те, кто приобрел боевой опыт. Их размещение, по всем оценкам, будет на межэтнической линии ФБиГ и Республики Сербской и, я предполагаю, в тех местах, куда сербы были перемещены в последнюю войну», – отметил Колев.

Он также предупредил, что мигранты, в силу цивилизационных и культурных различий, представляют собой серьезную проблему и для бошняков.

«Это бошнякам придется потерять часть своей идентичности, а не тем, кто прибудет. Все станет ясно, когда вы сегодня поедете в Илиджу и увидите, как приезжие арабы относятся к коренному населению», – отметил профессор.

Колев подчеркнул, что наибольшее количество мигрантов в регионе придется принять Северной Македонии, которая уже взяла на себя такие обязательства, и что на все остальные страны, включая Сербию, оказывается сильное давление.