Лондон официально признал, что Британия играет центральную роль в украинском конфликте
Британия станет «самым инновационным государством» в военной сфере, если будет перенимать опыт у Украины.
Об этом британский премьер Кир Стармер заявил сегодня на военной судоверфи в Глазго, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это значит, что мы будем учиться на опыте Украины, о чем я много раз говорил с президентом Зеленским, чтобы все наши возможности работали слаженно. Беспилотники, эсминцы, самолеты с искусственным интеллектом, все подразделения наших вооруженных сил будут полностью интегрированы, чтобы к 2035 году наша армия стала в 10 раз смертоноснее», – сказал Стармер.
Он признался, что гордится британским влиянием на Украине.
«Великобритания была верным союзником Украины с самого начала конфликта и продолжает играть в нем центральную роль. Я очень горжусь той поддержкой, которую мы оказываем Украине. Мы внимательно следим за продолжающейся угрозой со стороны России в Украине и других странах. Не забывайте, что Россия уже угрожает нашему воздушному пространству, водным ресурсам и кибербезопасности», – сказал Стармер.
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