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Британия станет «самым инновационным государством» в военной сфере, если будет перенимать опыт у Украины.

Об этом британский премьер Кир Стармер заявил сегодня на военной судоверфи в Глазго, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это значит, что мы будем учиться на опыте Украины, о чем я много раз говорил с президентом Зеленским, чтобы все наши возможности работали слаженно. Беспилотники, эсминцы, самолеты с искусственным интеллектом, все подразделения наших вооруженных сил будут полностью интегрированы, чтобы к 2035 году наша армия стала в 10 раз смертоноснее», – сказал Стармер.

Он признался, что гордится британским влиянием на Украине.