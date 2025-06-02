Лондон официально признал, что Британия играет центральную роль в украинском конфликте

Елена Острякова.  
02.06.2025 15:20
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия


Британия станет «самым инновационным государством» в военной сфере, если будет перенимать опыт у Украины.

Об этом британский премьер Кир Стармер заявил сегодня на военной судоверфи в Глазго, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Британия станет «самым инновационным государством» в военной сфере, если будет перенимать опыт у Украины....

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«Это значит, что мы будем учиться на опыте Украины, о чем я много раз говорил с президентом Зеленским, чтобы все наши возможности работали слаженно. Беспилотники, эсминцы, самолеты с искусственным интеллектом, все подразделения наших вооруженных сил будут полностью интегрированы, чтобы к 2035 году наша армия стала в 10 раз смертоноснее», – сказал Стармер.

Он признался, что гордится британским влиянием на Украине.

«Великобритания была верным союзником Украины с самого начала конфликта и продолжает играть в нем центральную роль. Я очень горжусь той поддержкой, которую мы оказываем Украине. Мы внимательно следим за продолжающейся угрозой со стороны России в Украине и других странах. Не забывайте, что Россия уже угрожает нашему воздушному пространству, водным ресурсам и кибербезопасности», – сказал Стармер.

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