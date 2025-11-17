Лидеры ЕС должны совместно убедить Бельгию отдать активы России! – Стубб

Вадим Москаленко.  
17.11.2025 22:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 296
 
Беспредел, Дзен, ЕС, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Украина, Финляндия


Если европейские политики не хотят и дальше финансировать Украину из бюджетов своих стран, они должны убедить Бельгию растратить замороженные российские активы.

Об этом на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил президент Финляндии Александр Стубб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если европейские политики не хотят и дальше финансировать Украину из бюджетов своих стран, они...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Когда речь идет о финансировании Украины, есть три варианта. Первый – это страны-члены ЕС или НАТО платят напрямую, либо беря больше кредитов, либо используя текущие резервы.

Второй вариант – это объединение долгов на европейском уровне. И третий вариант, конечно, это использование замороженных активов», – шантажировал Стубб.

«Я обсужу эти вопросы сегодня с премьер-министром Бельгии. Я думаю, что многие европейские лидеры понимают опасения, которые есть у Бельгии в этой ситуации, как политические, так и юридические.

И я надеюсь, что когда лидеры начнут подготовку к заседанию Европейского Совета в декабре, решения будут найдены. Потому что крайне важно, чтобы мы продолжали финансировать Украину в ее борьбе за существование и выживание», – подытожил чухонец.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить