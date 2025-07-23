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Российские мигранты должны отказался от своего гражданства, поскольку за всё в этом мире нужно платить.

Об этом в интервью иноагенту Юрию Дудю заявил скандально известный бывший посол США в России, отпетый русофоб Майкл Макфол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня нет хорошего ответа, кроме как сказать следующее: за поддержку путинской войны приходится платить, и мне жаль, если вы лично ничего не делаете, я понимаю, что это может дорого стоить. Мы и лично я хотим, чтобы любой российский мигрант отказался от своего гражданства. Многие россияне хотят эмигрировать, но не хотят отказываться от российского паспорта», – сказал Макфол.