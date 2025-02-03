Либеральный эксперт: Армия РФ будет наступать, потому что Путин не собирается оставлять санкции будущим поколениям

Максим Столяров.  
03.02.2025 20:43
  (Мск) , Москва
Просмотров: 433
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Президент РФ Владимир Путин не видит никаких поводов торопиться с остановкой боевых действий и не собирается допускать заморозок по корейскому сценарию.

Об этом в интервью RTVI заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин не видит никаких поводов торопиться с остановкой боевых действий и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Трамп разыгрывает образ хвастуна и болтуна, с точки зрения трезвого человека, но он это делает для своей аудитории. Поводов торопиться, быстро-быстро всё решать, у Путина нет. У него есть свои задачи, он их связывает с системой безопасности в Европе, кто будет обеспечивать безопасность Украины и т.д., очень много сложных вещей в политическом смысле, не в военном.

Как я понимаю, Путин не настроен на мгновенную остановку, заморозку – где стояли, там стоим, Южная Корея 1953 года… нет.

Он хочет втянуться в эти обсуждения параллельно боевым действиям, чтобы уже с высоких ожиданий и низкого старта России и Украины потихоньку где-то в середине образовался консенсус сторон. Допустимые вещи в переговорах, как будет устроена послевоенная – не Украина, а Европа. Об этом Путин говорит», – сказал Ширяев.

«Понимаете, какие перед ним стоят задачи? 300 млрд. евро, которые исчезли в один час после ввода войск на Украину – без них останемся или не останемся? Использование доллара в торговле, много чего. Он что эти все драконовские ограничения передаст следующим поколениям? Мы, как Куба будем 25, 35, 80 лет жить в таком режиме? Или как Иран. Или нет.

Это всё через сложные переговоры, они будут торговаться до посинения. …Трамп считает себя гениальным переговорщиком, не буду спорить. Но с этой-то стороны есть люди, которые за собой чувствуют силу, я имею в виду российскую армию, которая в наступлении», – рассуждал эксперт.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить