Либеральный эксперт: Армия РФ будет наступать, потому что Путин не собирается оставлять санкции будущим поколениям

Президент РФ Владимир Путин не видит никаких поводов торопиться с остановкой боевых действий и не собирается допускать заморозок по корейскому сценарию.

Об этом в интервью RTVI заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп разыгрывает образ хвастуна и болтуна, с точки зрения трезвого человека, но он это делает для своей аудитории. Поводов торопиться, быстро-быстро всё решать, у Путина нет. У него есть свои задачи, он их связывает с системой безопасности в Европе, кто будет обеспечивать безопасность Украины и т.д., очень много сложных вещей в политическом смысле, не в военном.

Как я понимаю, Путин не настроен на мгновенную остановку, заморозку – где стояли, там стоим, Южная Корея 1953 года… нет.

Он хочет втянуться в эти обсуждения параллельно боевым действиям, чтобы уже с высоких ожиданий и низкого старта России и Украины потихоньку где-то в середине образовался консенсус сторон. Допустимые вещи в переговорах, как будет устроена послевоенная – не Украина, а Европа. Об этом Путин говорит», – сказал Ширяев.