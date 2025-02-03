Либеральный эксперт: Армия РФ будет наступать, потому что Путин не собирается оставлять санкции будущим поколениям
Президент РФ Владимир Путин не видит никаких поводов торопиться с остановкой боевых действий и не собирается допускать заморозок по корейскому сценарию.
Об этом в интервью RTVI заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Трамп разыгрывает образ хвастуна и болтуна, с точки зрения трезвого человека, но он это делает для своей аудитории. Поводов торопиться, быстро-быстро всё решать, у Путина нет. У него есть свои задачи, он их связывает с системой безопасности в Европе, кто будет обеспечивать безопасность Украины и т.д., очень много сложных вещей в политическом смысле, не в военном.
Как я понимаю, Путин не настроен на мгновенную остановку, заморозку – где стояли, там стоим, Южная Корея 1953 года… нет.
Он хочет втянуться в эти обсуждения параллельно боевым действиям, чтобы уже с высоких ожиданий и низкого старта России и Украины потихоньку где-то в середине образовался консенсус сторон. Допустимые вещи в переговорах, как будет устроена послевоенная – не Украина, а Европа. Об этом Путин говорит», – сказал Ширяев.
«Понимаете, какие перед ним стоят задачи? 300 млрд. евро, которые исчезли в один час после ввода войск на Украину – без них останемся или не останемся? Использование доллара в торговле, много чего. Он что эти все драконовские ограничения передаст следующим поколениям? Мы, как Куба будем 25, 35, 80 лет жить в таком режиме? Или как Иран. Или нет.
Это всё через сложные переговоры, они будут торговаться до посинения. …Трамп считает себя гениальным переговорщиком, не буду спорить. Но с этой-то стороны есть люди, которые за собой чувствуют силу, я имею в виду российскую армию, которая в наступлении», – рассуждал эксперт.
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