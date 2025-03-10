Легко быть «миротворцем»: Трамп знает, что конфликту нет конца, и Америка очень много заработает – эксперт

На конфликте с Россией хотят заработать все – и США за счет перевооружения Европы, и сама Европа за счет использования своих ракет.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я ещё в начале 2022 года говорил, что готовится кольцо анаконды: нас хотят зажать в огненное кольцо и понемногу удавливать, создавать неприемлемые условия – как в экономике, так и в отношениях. Мы некоторое время назад видели, что северные моря также пытаются оккупировать, запретить торговые отношения и флот. Поэтому, как мне видится, Трамп, по всей вероятности, хочет отойти от НАТО, от поддержки Украины, но при этом перевооружить Европу. Это сегодня наиболее короткий путь зарабатывания денег, дающий постоянные потоки: уничтожается одна страна, народ, изымаются оттуда ресурсы. Он хочет сыграть таким образом, чтобы и давление на нашу страну было, и стать миротворцем со «шнобелевской премией», – подчеркнул он.

От заявлений Трампа, по словам эксперта, не меняется ровным счетом ничего – ни русофобская политика Европы, ни положение на линии боевого столкновения. К тому же, у Франции и Великобритании есть свой аргумент – дальнобойные ракеты Storm Shadow/SCALP-EG.