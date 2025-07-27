Латынина: Русофобию на Украине можно выключить одним нажатием кнопки

Михаил Рябов.  
27.07.2025 18:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 777
 
Дзен, Майдан, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Спецоперация, Украина


Легкость, с которой Запад собрал очередной Майдан на Украине, показывает, что он создал там управляемый клиентский кластер, позволяющий легко менять политику киевского режима. Таким же образом он бы мог легко легко прекратить поток русофобии.

Об этом журналистка-иноагент Юлия Латынина заявила в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Легкость, с которой Запад собрал очередной Майдан на Украине, показывает, что он создал там...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Нам все время говорили, что это дискурс, который идет из глубины Украины о том, что русские «генетические рабы» и «биологический мусор». Что это все результат войны, не смейте трогать. И вдруг оказывается, что у Запада был инструмент, который позволял это выключить, как на кнопку нажать. Как нажали, когда Зеленский тронул НАБУ.

Все эти тэйки о биологическом мусоре и генетических рабах точно так же можно было выключить. Стоило Зеленскому тронуть бесполезную, глубоко порочную, но подчиняющуюся глубокому USAIDу, все завизжали, встрепенулись. Особенно меня радуют британские СМИ, которые единогласно открыли для себя, что в Украине коррупция, черный день и диктатура», – сказала Латынина.

Она считает, что истинной причиной «майдана соросят» является нежелание Европы платить за оружие, поставленное США.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить