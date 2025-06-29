Купянск будут штурмовать сразу с двух берегов Оскола – украинский эксперт

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Продвижение ВС РФ на севере Донбасса и в Харьковской области ставит под угрозу Купянск, Северск, Красный Лиман – с дальнейшим созданием кризиса для славянско-краматорской агломерации.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будет попытка окружить и занять Северский выступ, который создавал проблемы для Луганской области, для агломерации Лисичанска, Северодонецка. Также российская армия пытается окружить район Лимана для того, чтобы выйти на северные подступы к Славянску. Или падение Северска, или падение Лимана будут формировать военный, оперативный кризис для славянско-краматорской агломерации. Уже сейчас российские дроны достают по Краматорску, а российские средства поражения, артиллерия, бьёт по Краматорску и Славянску тоже», – тревожился Бортник.

Также он указал, что севернее данного участка обстановка не лучше.