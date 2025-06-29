Купянск будут штурмовать сразу с двух берегов Оскола – украинский эксперт
Продвижение ВС РФ на севере Донбасса и в Харьковской области ставит под угрозу Купянск, Северск, Красный Лиман – с дальнейшим созданием кризиса для славянско-краматорской агломерации.
Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Будет попытка окружить и занять Северский выступ, который создавал проблемы для Луганской области, для агломерации Лисичанска, Северодонецка. Также российская армия пытается окружить район Лимана для того, чтобы выйти на северные подступы к Славянску.
Или падение Северска, или падение Лимана будут формировать военный, оперативный кризис для славянско-краматорской агломерации. Уже сейчас российские дроны достают по Краматорску, а российские средства поражения, артиллерия, бьёт по Краматорску и Славянску тоже», – тревожился Бортник.
Также он указал, что севернее данного участка обстановка не лучше.
«Расширяется российский плацдарм на Правом берегу реки Оскол в районе Двуречной. Заявлено, что захвачена Кругляковка, не выбит российский десант с Кондрашовки. То есть постепенно российская армия подходит к северным окраинам правобережной части Купянска.
Если она сможет стабилизировать своё положение на этом направлении, начнётся непосредственный штурм и левобережной части, и правобережной части Купянска, который, напомню, был в своё время неформальной столицей оккупированных районов Харьковской области», – добавил эксперт.
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