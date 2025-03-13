Куда пропал Кит Келлог? В Вашингтоне гадают о причинах отстранения отставного генерала от украинской повестки

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Politico обращает внимание на практически полное исчезновение из медийного фокуса и актуальной переговорной повестки по Украине отставного генерала Кита Келлога, приглянувшегося украинцам и европейцам. Издание задается интересным вопросом: что случилось с Китом Келлогом?

«Когда президент Дональд Трамп в январе назначил генерала в отставке Кита Келлога посланником на мирных переговорах между Россией и Украиной, в Киеве и других европейских столицах раздался вздох облегчения. В глазах сторонников Украины в Вашингтоне и за его пределами Келлог считался ярым «ястребом» в отношении России, который понимал трудности и подводные камни переговоров с Россией Владимира Путина — и риски плохой мирной сделки, которая может закончиться на выгодных для Москвы условиях. Прошло два месяца, и инсайдеры в администрации говорят, что бодро стартовавший Келлог оказался в стороне от переговоров с украинцами и россиянами, в то время как другие, включая госсекретаря Марко Рубио, советника по национальной безопасности Майка Уолтца и посланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, заняли центральное место в переговорах», – говорится в публикации.

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Примером отстранения Келлога издание называет переговоры в Саудовской Аравии. Почему специальный посланник Трампа по Украине не участвует в переговорах с Украиной? Чтобы ответить на этот вопрос издание собрало большой массив сплетен в вашингтонских кулуарах и в кругах республиканцев.

«По мнению некоторых сотрудников администрации Трампа, а также нескольких республиканских экспертов по внешней политике, неофициально консультирующих команду президента, отсутствие Келлога в Джидде подчеркивало, что он оказался в стороне», – говорится в статье.

«Роль Келлога под большим вопросом… Непонятно, почему президент не хочет принять окончательного решения по этому вопросу. У нас и так слишком много руководителей, плюс Уиткофф, которые пытаются играть роль героя в деле прекращения войны. Келлог хромает, добавляя путаницы в том, кто чем занимается», — сказал NatSec Daily один из сотрудников администрации Трампа на условиях анонимности.

Однако другие официальные лица оспаривают это. «Президент Трамп использует таланты многих высокопоставленных чиновников администрации, чтобы помочь привести войну на Украине к мирному урегулированию. Генерал Келлог остается ценной частью команды, особенно в том, что касается переговоров с нашими европейскими союзниками», — заявил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джеймс Хьюитт.

Пока слишком рано говорить, что отстранение Келлога от должности может означать для будущего Украины. Некоторые чиновники администрации и республиканцы, близкие к Белому дому, считают это сигналом того, что фланг администрации Трампа, более скептически настроенный по отношению к дальнейшей поддержке Украины, на подъеме.

Другие республиканцы, как в администрации, так и за ее пределами, опровергают эту версию, утверждая, что Келлог играет важную роль в администрации, и все в администрации знают, что последнее слово по любой сделке по Украине остается за президентом.

Человек, близкий к самому Келлогу, сказал в комментарии изданию, что тот часто говорит напрямую с президентом, «и именно на него он работает, а не на кого-то другого». Он отметил, что Келлог начал работать на Трампа еще в 2015 году, в отличие от большинства людей, участвовавших в переговорах.

Этот конфидент также утверждает, что у Келлога самые лучшие отношения с Владимиром Зеленским из всех людей в администрации Трампа, отметив, что их отношения длятся уже несколько лет.