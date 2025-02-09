«Кубань – это Черкесия!» – беглый сепаратист на «Бандеровских чтениях» вряд ли обрадовал организаторов

На Украину возложена «ответственность за великое дело» по развалу России.

Об этом на XXII бандеровских чтениях в Киеве заявил бежавший в Польшу иноагент-экстремист Ибрагим Яганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Черкесия находится между Грузией и Украиной, с юга и с запада. На востоке дружественные нам северокавказские республики, мы уверены, что они нас поддержат в нашем стремлении, как мы сами поддерживаем стремление этих государств и этих республик и народов к возрождению, к самостоятельности…

Мы считаем, что центр Черкесии станет опорой для северокавказских народов. Кубань – это Черкесия! Нам крайне важно сейчас не просто демонтировать и развалить Российскую империю, крайне важно избавиться от имперского мышления, крайне важно избавиться от рабской психологии большинства из наших народов», – сказал беглый сепаратист.