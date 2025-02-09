«Кубань – это Черкесия!» – беглый сепаратист на «Бандеровских чтениях» вряд ли обрадовал организаторов

Вадим Москаленко.  
09.02.2025 20:57
  (Мск) , Киев
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Дзен, Русофобия, Сепаратизм, Украина


На Украину возложена «ответственность за великое дело» по развалу России.

Об этом на XXII бандеровских чтениях в Киеве заявил бежавший в Польшу иноагент-экстремист Ибрагим Яганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украину возложена «ответственность за великое дело» по развалу России. Об этом на XXII...

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«Черкесия находится между Грузией и Украиной, с юга и с запада. На востоке дружественные нам северокавказские республики, мы уверены, что они нас поддержат в нашем стремлении, как мы сами поддерживаем стремление этих государств и этих республик и народов к возрождению, к самостоятельности…

Мы считаем, что центр Черкесии станет опорой для северокавказских народов. Кубань – это Черкесия! Нам крайне важно сейчас не просто демонтировать и развалить Российскую империю, крайне важно избавиться от имперского мышления, крайне важно избавиться от рабской психологии большинства из наших народов», – сказал беглый сепаратист.

Интересно, что слушавшие его бандеровцы не решились одёрнуть Яганова, который фактически отверг украинские притязания на Кубань. Хотя известно, что наиболее «упоротые» круги в Киеве и Львове рисуют берега Дона на «Карте великой Украины».

«Мы очень надеемся на поддержку всех своих соседских народов. Черкесский народ готов бороться за свою свободу, и мы считаем, что сегодня Украина является в авангарде этой борьбы. Бог возложил ответственность за это великое дело на народ Украины. Слава Украине!» – продолжил подонок вещать перед «принимающей стороной».

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