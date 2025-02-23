Кто убил американского журналиста? – Зеленский завертелся как блоха на сковородке

Владимир Зеленский сделал вид, будто не знает, о ком идёт речь, когда его спросили о смерти в харьковском СИЗО американского журналиста Гонсало Лира, который погиб от пыток после того, как был схвачен за репортажи, где допускал критику Украины.

Неудобный вопрос прозвучал во время русофобского форума «Украина. Год 2025» в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Я из Чили. Три чилийца погибли на этой войне. Один из них Гонсало Лира – это журналист, который погиб в Харькове, будучи задержанным. Его семья говорит, что вы отдали приказ на его убийство. Он якобы был российским агентом. Как бы вы отреагировали?» – спросил один из журналистов в зале.

«Кто отдал приказ?» – завертелся Зеленский.

Чилиец повторил и добавил, что это говорит семья погибшего и некоторые левые политики, это горячая тема в Чили сейчас, поэтому он должен был спросить это.

«Вы уверены? Я не знаю это лицо и никогда не знал его. Я не знаю, относится ли он к разведке, или он представлял, или имеет какое-то отношение к России. Что я могу сказать? Чилиец? Американец? Ещё и относится к российской разведке? Как-то многовато для него. Я не уверен, что один журналист из Чили, который наполовину американец, наполовину русский, составлял такую угрозу нашим вооружённым силам. Я в таком не заинтересован», – отмахивался Зеленский.

История смерти Гонсало Лира вновь оказалась на слуху после того, как накануне соратник Дональда Трампа миллионер Илон Маск напрямую обвинил киевские власти в убийстве.

«Зеленскому не следовало убивать американского журналиста», – написал Маск.

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский уверен, что Зеленский на пресс-конференции врал, будто не знает, о ком идет речь – напротив, режим в Киеве уже начал заметать следы.

«Увольнение начальника СИЗО Харькова сразу после начала обвинений со стороны США. 10 февраля 2025 уволился начальник Харьковского СИЗО Евгений Бартощак. Заметают следы. Зеленский делает вид, что не понимает сути претензий, утверждая, что никогда об этом не слышал», – прокомментировал Дубинский.

Он напомнил историю гибели американца:

«Он был похищен по указанию руководства СБУ и изначально содержался в концлагере «спортзал» в Киеве, где его запугивали и требовали перестать записывать ролики о коррупции Байдена и Зеленского, а также высказывать свое мнение о реальных причинах войны. Второй раз Лира был задержан в Харькове – его ограбили сотрудники СБУ и поместили в Харьковское СИЗО, где подконтрольные администрации тюрьмы заключенные, пытали Лира и вымогали у него 70 000 долларов США. Эти деньги требовали заплатить за то, чтобы через суд ему установили залог и выпустили из СИЗО. После этого, как Лира заплатил вымогателям и был установлен залог – он вышел из тюрьмы и опубликовал историю вымогательства у себя в соцсетях. Среди этих сообщений есть и такое, которое указывает на то, что ему сказали уехать из Украины. Однако, посольство США в Украине, которое бездействовало, пока режим Зеленского бил и пытал Лира, – в этот раз разослало письма по всем странам ЕС, с которыми граничит Украина, чтобы Лира был задержан. 2 августа 2023 года Лира был задержан на границе Венгрии. Снова помещен в СИЗО Харькова, содержался в нечеловеческих условиях, заболел воспалением легких, которое закончилось пневмоторексом в результате очередного избиения в тюрьме. В январе 2024 года Лира умер».

Адвокат Татьяна Монтян указывает: