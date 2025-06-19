«Красная свадьба» от «Моссада»: уничтожение иранских генералов вдохновила «Игра престолов»

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Израильский портал Walla утверждает, что спецоперация ЦАХАЛ и Моссад по точечной ликвидации иранских генералов была вдохновлена серией книг популярного фантаста Джорджа Мартина «Игра престолов».

«Армия и разведслужбы в течение нескольких месяцев кропотливо планировали первый удар по Ирану. Всё началось с десятичасового совещания в израильском отеле осенью 2024 года. Высокопоставленные офицеры обсуждали цели войны — резко ослабить ПВО Ирана, сократить его ракетный арсенал и, конечно, уничтожить ядерные объекты», – говорится в публикации.

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Нужно было «сломать хребет противника жестокой, креативной и неожиданной военной тактикой», — рассказывает Walla. Поэтому израильское командование решило одновременно устранить ключевых людей в иранском военном руководстве и тем самым лишить противника возможности оперативно отреагировать на удар.

Это была сверхсложная задача — ведь цели находились примерно в 1500 километрах, – утверждается в публикации.

Операция получила кодовое название «Красная свадьба». Израильтяне вдохновились серией книг и сериалом «Игра престолов»: в одной из самых известных сцен лорд Фрей выдаёт дочь замуж за союзника, а затем предаёт его и на свадьбе убивает своих гостей. Такая же неожиданная и быстрая ликвидация предназначалась для иранских генералов.

В ночь на 13 июня план был приведён в исполнение. Израильские истребители получили задания и успешно их выполнили. Иранские начальник Генштаба, командующий Революционной гвардией и глава экстренного командования были убиты, некоторые прямо в своих постелях. Вскоре после этого всё руководство иранских ВВС заманили в бункер, где и уничтожили.

Walla цитирует источник, который рассказывает о хаосе в Иране после ликвидации командных цепочек в армии и КСИР:

«В первые минуты, когда армия и Революционная гвардия пытались получить общую картину и отдать приказы на ответный удар, уже не осталось никого, кто мог бы принимать решения».

«В результате около тысячи подготовленных баллистических ракет, которые ранее Иран планировал немедленно запустить по израильским городам в случае начала войны, так и не были запущены. Лишь вечером иранцы смогли организовать ответную ракетную атаку, причём значительно менее масштабную. От удара по военному командованию режим пока так и не оправился», – утверждает израильское издание.

Иранское информационное агентство Fars утверждает, что в качестве ответной меры на череду ликвидаций, руководство страны назначило около 10 потенциальных замен для каждого человека, занимающего чувствительную или командную должность, чтобы гарантировать отсутствие сбоев в работе структур управления после убийств и покушений.

Российский политолог Максим Жаров акцентирует внимание на риски такого подхода к выстраиванию командных цепочек: