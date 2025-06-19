«Красная свадьба» от «Моссада»: уничтожение иранских генералов вдохновила «Игра престолов»
Израильский портал Walla утверждает, что спецоперация ЦАХАЛ и Моссад по точечной ликвидации иранских генералов была вдохновлена серией книг популярного фантаста Джорджа Мартина «Игра престолов».
«Армия и разведслужбы в течение нескольких месяцев кропотливо планировали первый удар по Ирану. Всё началось с десятичасового совещания в израильском отеле осенью 2024 года. Высокопоставленные офицеры обсуждали цели войны — резко ослабить ПВО Ирана, сократить его ракетный арсенал и, конечно, уничтожить ядерные объекты», – говорится в публикации.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Нужно было «сломать хребет противника жестокой, креативной и неожиданной военной тактикой», — рассказывает Walla. Поэтому израильское командование решило одновременно устранить ключевых людей в иранском военном руководстве и тем самым лишить противника возможности оперативно отреагировать на удар.
Это была сверхсложная задача — ведь цели находились примерно в 1500 километрах, – утверждается в публикации.
Операция получила кодовое название «Красная свадьба». Израильтяне вдохновились серией книг и сериалом «Игра престолов»: в одной из самых известных сцен лорд Фрей выдаёт дочь замуж за союзника, а затем предаёт его и на свадьбе убивает своих гостей. Такая же неожиданная и быстрая ликвидация предназначалась для иранских генералов.
В ночь на 13 июня план был приведён в исполнение. Израильские истребители получили задания и успешно их выполнили. Иранские начальник Генштаба, командующий Революционной гвардией и глава экстренного командования были убиты, некоторые прямо в своих постелях. Вскоре после этого всё руководство иранских ВВС заманили в бункер, где и уничтожили.
Walla цитирует источник, который рассказывает о хаосе в Иране после ликвидации командных цепочек в армии и КСИР:
«В первые минуты, когда армия и Революционная гвардия пытались получить общую картину и отдать приказы на ответный удар, уже не осталось никого, кто мог бы принимать решения».
«В результате около тысячи подготовленных баллистических ракет, которые ранее Иран планировал немедленно запустить по израильским городам в случае начала войны, так и не были запущены. Лишь вечером иранцы смогли организовать ответную ракетную атаку, причём значительно менее масштабную. От удара по военному командованию режим пока так и не оправился», – утверждает израильское издание.
Иранское информационное агентство Fars утверждает, что в качестве ответной меры на череду ликвидаций, руководство страны назначило около 10 потенциальных замен для каждого человека, занимающего чувствительную или командную должность, чтобы гарантировать отсутствие сбоев в работе структур управления после убийств и покушений.
Российский политолог Максим Жаров акцентирует внимание на риски такого подхода к выстраиванию командных цепочек:
«Опыт» ликвидаций Израилем руководящих лиц в ХАМАС говорит о том, что подобная искусственная кадровая ротация руками противника вполне может иметь место. И она по-своему эффективна, особенно в странах и прокси-структурах, которыми руководят религиозные фундаменталисты.
Так что коллапс власти, случившийся в Иране в первые сутки после начала нападения Израиля, и достаточно уверенное управление страной по истечении 24 часов, получают вполне реалистичное объяснение. Произошла смена протоколов управления страной. Другой вопрос в том, что в таких кадровых ротациях руками врага всегда возможны ошибки в выборе «преемника», который чем дальше, тем вероятнее может оказаться «глубинным» агентом противника.
Так что сейчас Иран, если он действительно взял подобные «методы» управления страной на вооружение, проходит своё самое главное испытание в своей новейшей истории», – пишет он в своем телеграм-канале.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: