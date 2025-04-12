«Крах украинской государственности может стать единственным выходом из нашего ада» – майданный философ
Украинская элита так и не осознала своих ошибок, а государство продолжает оставаться насквозь коррумпированным и недееспособным.
Об этом в эфире видеоблога «Власть vs Влащенко» заявил украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У украинских политиков цель, установка и мотивация – что все было правильно, Россия была агрессором, мы сейчас все немножечко подкорректируем, перевыборы сделаем, новые люди придут – и все наладится.
Осознания ошибок не произошло. Серьезного пересмотра государственного проекта не произошло. Пересмотра примитивнейшей из девятнадцатого века теории построения нации не произошло. Это при том, что мир в целом изменился и происходят принципиально иные процессы», – сказал Дацюк.
«Элита же так и не поняла, что она должна взять часть ответственности и признать ошибки, публично заявить о том, что проект привел к катастрофе. Но никто, ни со стороны старой элиты, ни со стороны новой элиты, этого не делает.
А куда девать тех, кто наворовался и стал претендентом на олигарха, и может вложиться в избирательную кампанию, стать претендентом на власть? Их куда девать? Мы же опять попытаемся через демократические выборы зайти снова в это дерьмо. У нас нет другого выхода. У нас же нет другой конституции, только эта.
Но если мы так сделаем – крах. Потому что это всё уже не работает. И после войны никто опять не доверится этому всему. Но крах – это не так плохо.
Крах – это удостоверение для всех, что вот так дальше точно нельзя, все эти проекты не годятся, весь дискурс и все слова, которые вы используете, выбросите, и тогда, возможно, что-то новое, что-то иное», – подытожил философ.
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