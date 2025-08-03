Коррупция умрёт только вместе с Украиной – философ Дацюк

Вадим Москаленко.  
03.08.2025 16:15
  (Мск) , Киев
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Дзен, Коррупция, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса


Коррупция прочно укоренилась на всех уровнях украинского государства, и избавиться от неё уже не получится.

Об этом на канале разыскиваемого в РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко заявил ранее горячо поддержавший оба майдана украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Коррупция прочно укоренилась на всех уровнях украинского государства, и избавиться от неё уже не...

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«Мы на грани краха и катастрофы. Наша система коррупции имеет, как минимум, три эшелона. Региональный эшелон, на уровне государства, и западно-украинский эшелон. Эшелонированная система коррупции. Из нее выскочить практически нереально, потому что выскакиваешь из одной, и ты попадаешь в другую.

Возникает вопрос: что тогда суверенитет? Если мы осознаем, что суверенитет не может быть обеспечен элитой на уровне смыслов и перспектив, суверенитет не может быть обеспечен элитой на уровне выстраивания общественного договора, то есть солидаризация геополитическая», – рассуждал Дацюк.

«Тут же, как бы, большинство работало только на раскол. Запад тащил одеяло в свое ведение, в Австро-Венгерскую империю, где украинский, только украинский, и украинская культура, и своя коллективная память. Другие тащили в восточную Украину, в направлении Российской империи. И договариваться не хотели.

Конституция – это была попытка такого договора. И эта попытка во время войны просто рассыпалась, потому что патриоты пошли в наступление. Восточная Украина была полностью деморализирована и разрушена на уровне и гражданского общества, потеря своего представительства в парламенте. И фактически мы оказались в ситуации, когда общественного договора нет, а то, что есть, устроено коррупционным образом», – добавил укро-философ.

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